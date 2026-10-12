Čuvar ikone Svetog Đorđa: Kako je snimljen film o borbi za opstanak i dostojanstvo

Inspirisan istinitim događajima, film „Čuvar ikone svetog Đorđa“ prati život čoveka sa planine Radan, na krajnjem jugu Srbije, koji se bori za opstanak na pradedovskom ognjištu.

U Medveđi, nedaleko od administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, Stanoje se bori da sačuva zemlju, stado i dostojanstvo, ali ga malo ko razume. Njegov život među Albancima glavna je tema filma „Čuvar ikone Svetog Đorđa“, scenariste i glavnog glumca Radoša Bajića i rediteljke Jelene Bajić Jočić.

Autori u razgovoru za Euronews Srbija naglašavaju značaj te teme za srpsko društvo.

„Smatramo da je važno da o tome malo više razgovaramo i da nam to bude malo više pred očima. To je podstaklo i Radoša da napiše ovaj scenario. Kao reditelj, tražila sam način da lokalnu temu izdignem u vanvremensku i vanprostornu“, objašnjava Jelena Bajić Jočić.

Radoš Bajić, koji tumači i glavnu ulogu, ističe da je Filmski centar Srbije čak četiri puta odbio da finansira njihovo ostvarenje.

„Bili smo prinuđeni da u okviru sopstvene produkcije sopstvenim sredstvima snimimo ovaj film“, kaže nam glumac i scenarista, koji je zajedno sa ćerkom rediteljkom na pripremama radio gotovo pet godina.

Tokom tog perioda, više puta su obišli Medveđu, Radan planinu, sela i razgovarali sa lokalnim stanovništvom. Zato i naglašavaju da je film inspirisan istinitim događajima.

„Ljudi izlaze sa projekcije sa veoma mnogo emocija, duboko uzdrmani jednom istinom koju smo im saopštili. Upravo ta jedna istina, ta jedna čovekova sudbina koji se usprotivio koji se bori za svoje pravo na život to je nešto što kod gledalaca ostavlja najdublji trag“, kaže Radoš Bajić.

Jelena Bajić Jočić kaže da je „Čuvar ikone Svetog Đorđa“ kritika celog društva i sistema.

„Snažna metafora koja je važnija od same teme treba da nas zapita koliko u stvari vredi jedan ljudski život i da li u ovom društvu punom licemerja i hipokrizije jedan čestit čovek može da opstane“, kaže rediteljka.

Uigran porodični tim

Film je svetsku premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi, a zatim i na festivalu „Zlatni vitez“, takođe u Rusiji, gde je Bajić osvojio nagradu za najbolju mušku ulogu.

„Možda je napravio jednu od najboljih uloga u skorašnjoj karijeri, zato što je nekako uspeo da ukroti svoj ekspresivni i snažan duh i onda otišao u potpunu suprotnost od onoga kako je do sada tumačio neke likove“, kaže Bajić Jočić.

Film je snimljen za samo 18 dana, sa malim brojem glumaca, minimalističkom režijom i sa dosta kadrova prirode, tako da na momente podseća na dokumentarni film.

„Imali smo tu privilegiju da kadrove snimamo zaista na Radan planini gde je priroda neverovatna. Snimili smo dosta scena u Nišu, a kuća odakle je Stanoje Reljić snimana je na Kosmaju“, kaže direktor fotografije Predrag Jočić.

(Euronewssrbija)