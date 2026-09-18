Radionice Rukopisa za Beograđane i Pančevce

„Rukopisi” ove godine pozivaju Pančevce, a i Beograđane koji su spremni da iz prestonice putuju do Pančeva, da se prijave za „žive” književne radionice koje se ove godine odigravaju pod geslom „3+3 modul”. Naime, tri meseca će se raditi na poeziji a 3 meseca na kratkoj prozi. Trajaće od oktobra do kraja marta i odigravaće se jednom nedeljno, u večernjim časovima. Dogovor oko tačnog termina zavisiće od polaznika.



Pored radionica „3+3” Rukopisi organizuju i „Malu poetsku radionicu” preko interneta. One traju 4 meseca i pre svega su namenjene svima koji nisu u mogućnosti da redovno dolaze do Pančeva. Sastanci se organizuju preko ZUM aplikacije jedanput nedeljno u danu po dogovoru i traju po dva sata.

I jedne i druge radionice se sastoje od edukacije, kreativnih vežbi i upoznavanje sa savremenom književnošću. Cena je sedam hiljada dinara pošto program „Književne radionice Rukopisi” delimično finansira pančevački Dom omladine uplata je manja od stvarnih troškova.



Prijave moraju da stignu do 25. septembra. Treba popuniti informativni upitnik, koji se može preuzeti na stranici Doma omladine Pančevo ili autorskoj stranici Jasmine Topić. Mejl za slanje prijava je: knjiz.radionica.rukopisi@gmail.com a u naslovu meja treba napomenuti za koju radionicu je prijava.

(Pančevac / N. S.)

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