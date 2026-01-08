Doktor Perišić otkrio: Ova hrana je ODLIČNA za oporavak

Kako da osvežimo organizam od raznovrsne i kalorične novogodišnje gozbe i kako da organizam pripremimo za Božić? Odogovor na ova pitanja dao nam je Vojislav Perišić, gastroenterolog.

Dr Perišić je rekao da je pileća supa sa renom, kao i rinflajš sa pilećim mesom i obaveznim renom, odličan izbor za oporavak od novogodišnje gozbe.

– Nije to naučno dokazano, ali ima mnogo empirijskih stanovništva da pileća supica brže oporavlja od one sa junećim mesom. Ne od belog mesa, nego batak i nadbatak, jer u njima ima više kontratilnih proteina, aminokoselina niskog fajbera i masnoće vrlo malo. Ne valja mnogo masnoće posle velikog albuzuma pića i jela posle Nove godine, ali fluid je bitan. Rinflajš znači goveđe meso. Povrće i meso koje je kuvano sa supom se procedi, izvuče se sve ono što je dobro i što je kuvanjem ostalo u supi i ulazi u naš organizam. Brzo se apsorbuje, ne pravi veliku dilataciju želuca, pravi kratkotrajni osećaj sitosti i obavezno se doda ren, koji je antioskidansni enzim koji čisti – rekao je dr Perišić ranije za TV Prva.