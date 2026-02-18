Salata od cvekle idealna je za posnu trpezu, a gotova je za 5 minuta
Salata od cvekle idealna je u vreme posta. Veoma jednostavno se pravi, neodoljivog je ukusa i što je najvažnije – puna je vitamina.
Sastojci:
- 1 kg cvekle
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 glavica crvenog luka
- 2 čena belog luka
- 2-3 kašike balsamiko sirćeta
- 2 kašike vlašca
Priprema:
Skuvajte cveklu i izrendajte. Zagrejte ulje u tiganju, pa izdinstajte sitno iseckani crveni i beli luk, zatim dodajte cveklu i promešajte. Posolite i pobiberite, još jednom promešajte i dinstajte od 3 do 5 minuta, da cvekla omekša i ispusti sok. Sipajte u posudu za salatu, začinite balsamiko sirćetom i pospite sitno iseckanim vlašcem.
(Pančevac/Stil)