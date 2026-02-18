Magazin

Salata od cvekle idealna je za posnu trpezu, a gotova je za 5 minuta

19:00

18.02.2026

Podeli vest:

Pixabay

Salata od cvekle idealna je u vreme posta. Veoma jednostavno se pravi, neodoljivog je ukusa i što je najvažnije – puna je vitamina.

Sastojci:

  • 1 kg cvekle
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 glavica crvenog luka
  • 2 čena belog luka
  • 2-3 kašike balsamiko sirćeta
  • 2 kašike vlašca

Priprema:

Skuvajte cveklu i izrendajte. Zagrejte ulje u tiganju, pa izdinstajte sitno iseckani crveni i beli luk, zatim dodajte cveklu i promešajte. Posolite i pobiberite, još jednom promešajte i dinstajte od 3 do 5 minuta, da cvekla omekša i ispusti sok. Sipajte u posudu za salatu, začinite balsamiko sirćetom i pospite sitno iseckanim vlašcem.

(Pančevac/Stil)

Tagovi

cvekla post salata

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.