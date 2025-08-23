Prskanje komaraca u Pančevu 25. avgusta

Kafić „Zvuci srca“ uskoro obeležava godinu dana rada
12:00
23.08.2025
Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, u ponedeljak, 25. avgusta, na teritoriji Grada Pančeva biće sproveden tretman suzbijanja odraslih komaraca.
Tretman će obaviti Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Eko-San Plus iz Pančeva, u večernjim satima – od 19 do 23 časa – i to uređajima sa zemlje.
U pojedinim delovima grada biće primenjeno i zadimljavanje, pa se građanima savetuje oprez. Poseban apel upućen je pčelarima, koji se pozivaju da na vreme preduzmu sve neophodne mere zaštite svojih pčela.
(Pančevac)
12:00
23.08.2025
10:32
23.08.2025
10:00
23.08.2025
19:11
17.08.2025
12:00
16.08.2025
eur
117.17 RSD
aud
64.90 RSD
cad
72.67 RSD
sek
10.49 RSD
chf
124.77 RSD
gbp
135.42 RSD
usd
101.14 RSD
bam
59.91 RSD
12:00
23.08.2025
10:32
23.08.2025
Zahvaljujući i časovničaru Miši Šeremetoviću, na Dan pobede ponovo se začuo sat na Magistratu, a možda će, po njegovoj zamisli, jednom i procvetati neki sat u Pančevu
10:00
23.08.2025
Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue
13:39
22.08.2025