Prskanje komaraca u Pančevu 25. avgusta

Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, u ponedeljak, 25. avgusta, na teritoriji Grada Pančeva biće sproveden tretman suzbijanja odraslih komaraca.

Tretman će obaviti Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Eko-San Plus iz Pančeva, u večernjim satima – od 19 do 23 časa – i to uređajima sa zemlje.

U pojedinim delovima grada biće primenjeno i zadimljavanje, pa se građanima savetuje oprez. Poseban apel upućen je pčelarima, koji se pozivaju da na vreme preduzmu sve neophodne mere zaštite svojih pčela.

(Pančevac)