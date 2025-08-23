Pančevo Servisne informacije

Prskanje komaraca u Pančevu 25. avgusta

09:00

23.08.2025

Podeli vest:

foto: Freepik

Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, u ponedeljak, 25. avgusta, na teritoriji Grada Pančeva biće sproveden tretman suzbijanja odraslih komaraca.

Tretman će obaviti Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Eko-San Plus iz Pančeva, u večernjim satima – od 19 do 23 časa – i to uređajima sa zemlje.

U pojedinim delovima grada biće primenjeno i zadimljavanje, pa se građanima savetuje oprez. Poseban apel upućen je pčelarima, koji se pozivaju da na vreme preduzmu sve neophodne mere zaštite svojih pčela.

(Pančevac)

 

Tagovi

bare Deratizacija knali komarci larve komaraca Pančevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.