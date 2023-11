NAJLEPŠA SLIKA DANAS IZ ZAPADNE SRBIJE: Most uništen u poplavama koji spaja 15 sela i završen pre roka FOTO

ČAČAK – Od starog mosta koji spaja obale Zapadne Morave i preko 15 sela nakon što ga je u junu odnela vodena bujica, ostale su samo krhotine. To je potpuno otežalo život nekoliko hiljada meštana koji moraju da obilaze oko 40 kilometara kako bi stigli na odredište.

– Meni je njiva na jednoj, a kuća na drugoj obali Morave. Pet sati mi traktorom treba da to sve obiđem, a ranije bih samo prešao most. U problemu su i đaci koji takođe sada moraju mnogo duže da putuju do škola. Mi često dolazimo ovde, videli smo da se radi puno parom i zbog toga smo stvarni srećni. Kad vidimo da naša muka nije zaboravljena, kažu meštani plodnih moravskih sela.

Ipak, njihovim mukama mnogo pre nego što se to očekivalo došao je kraj. Od trenutka kad je vodena bujica odnela postojeći most, odmah se reagovalo. Obezbeđena su sredstva i urađeni projekti, kako bi se što pre počelo sa radovima a izgradnja mosta završena je čak i pre predviđenog roka.

– Most je dugačak 103 metra i šorok 6.95, a oslanja se na sedam armiranih betonskih stubova. Sa obe strane mosta biće postavljena zaštitina ograda i pešačka staza, odvojena od kolovozne trake. Na mostu će biti isntalirana i solarna led rasveta, pa će most biti potpuno bezbedan za prelazak kako vozila tako i pešaka i tokom dana i tokom noći, izjavio je za RINU Milan Vilotijević, koordinator izvođača radova „Lotex group“.

Sredstva za izgradnju novog mosta preko reke Zapadne Morave koji je žila kucavica ovog kraja obezbedilo je Ministarstvo saobraćaja i građevine.

– Ja sam dobio zahtev od grada Čačka za sanaciju mosta na Zapadnoj Moravi između Mršinaca i Mrčajevaca i taj most je veoma važan jer između Čačka i Kraljeva predstavlja jedini most preko Morave. Izdvojeno je 500 miliona dinara kako bi ovaj most bio izgrađen što pre. Jasno je koliko je on važan za sve meštane zato smo učinili sve da radovi budu završeni u rekordnom roku, rekao je ministar saobraćaja Goran Vesić.

Prema prvim procenama kraj radova na izgradnji novog mosta bio je predviđen za polovinu sledeće godine, međutim zahvaljujući brzini i efikasnosti angažovanih radnika, novi most je završen mnogo pre.

(Pančevac/Rina)