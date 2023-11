ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 27. novembar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u ponedeljak, 27. novembra, bez struje će biti potrošači u Pančevu.

Pančevo

8:30 – 11:30 – DOO „MODUS“ Pančevo.

Napomena: Elektrodistribucija Pančevo zadržava pravo uključenja navedenog EEO pre planiranog vremena uključenja.

09:00 – 13:30 – Skadarska (parna strana), od pruge ka Prespanskoj.

Napomena: U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. U slučaju ranijeg završetka radova ED Pančevo zadržava pravo da uključi napajanje korisnika pre planiranog vremena.

10:00 – 12:00 – Svetozara Miletića od broja 2 do 16, parna strana.

Napomena: Elektrodistribucija Pančevo zadržava pravo uključenja navedenog EEO pre planiranog vremena uključenja.

10:30 – 13:00 – Dr Kasapinovića (od Žarka Zrenjanina do Mite Topalovića), Mite Topalovića, Vojvode Radomira Putnika (od br. 2 do br. 6, parna strana i od broj 3 do broja 7, neparna strana), Žarka Zrenjanina 1, 3, 5, do mesare „Plavi Dunav“.

Napomena: Elektrodistribucija Pančevo zadržava pravo uključenja navedenog EEO pre planiranog vremena uključenja.

(Pančevac)