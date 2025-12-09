LIMUNADA SA ĐUMBIROM: Ovaj napitak ubrzava metabolizam i izbacuje toksine RECEPT
Đumbir ima zapanjujuće nutritivne vrednosti i koristi se kao lek u borbi sa raznim bolestima.
Sadrži posebne fitonutrijente, gingerole koji imaju snažna protuupalna svojstva, pospešuju rad probavnog sistema. U kombinaciji sa limunom đumbir je snažan detoksikant.
Stoga vam donosimo napitak koji će izbaciti sve toksine iz vašeg organizma, uz dodatak moćne kurkume.
Priprema:
– Sipajte u šerpu jednu i po šolju vode, kašičicu kurkume i kašičicu đumbira u prahu.
– Ako nemate đumbir u prahu možete ga izrendati.
– Promešajte, poklopite i ostavite da se krčka 5 do 10 minuta.
– Skuvan napitak procedite i sipajte u više od pola šolje, te u šolju dodajte polovinu isceđenog limuna.
– Zasladite napitak jednom kašičicom meda.
Kako biste ostvarili najbolji učinak na organizam, pijte jednu šolju dnevno.
TOPLA ČOKOLADA: Osetite magiju savršenih ukusa RECEPT
(Pančevac/Stil)