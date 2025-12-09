LIMUNADA SA ĐUMBIROM: Ovaj napitak ubrzava metabolizam i izbacuje toksine RECEPT

Đumbir ima zapanjujuće nutritivne vrednosti i koristi se kao lek u borbi sa raznim bolestima.

Sadrži posebne fitonutrijente, gingerole koji imaju snažna protuupalna svojstva, pospešuju rad probavnog sistema. U kombinaciji sa limunom đumbir je snažan detoksikant.

Stoga vam donosimo napitak koji će izbaciti sve toksine iz vašeg organizma, uz dodatak moćne kurkume.

Priprema:

– Sipajte u šerpu jednu i po šolju vode, kašičicu kurkume i kašičicu đumbira u prahu.

– Ako nemate đumbir u prahu možete ga izrendati.

– Promešajte, poklopite i ostavite da se krčka 5 do 10 minuta.

– Skuvan napitak procedite i sipajte u više od pola šolje, te u šolju dodajte polovinu isceđenog limuna.

– Zasladite napitak jednom kašičicom meda.

Kako biste ostvarili najbolji učinak na organizam, pijte jednu šolju dnevno.

(Pančevac/Stil)