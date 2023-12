HITNA POMOĆ PANČEVO: Jednoj osobi pozlilo u robnoj kući, drugoj na benzinskoj pumpi!

U Ulici Miloša Obrenovića, u robnoj kući Shopping Deli, pozlilo je jednoj osobi koja je nakon pregleda prevezena do bolnice. Dok je na benzinskoj pumpi NIS u Dimitrija Tucovića bb pozlilo jednom čoveku koji je nakon pregleda takođe prevezen do bolnice, i to neurologu.

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 48, od čega sedmoro dece. Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature, prehlade.

Kućnih poseta je bilo 14,uglavnom hronični bolesnici, dok je transporata u gradu bilo 13, van grada 24, a u pratnji lekara 7.

(Pančevac)

