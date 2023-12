POTVRĐEN GRIP U JUŽNOM BANATU Vakcine još dostupne iako je preko 80 odsto već dato

Potvrđeni su tipovi virusa AH3 i H1N1 koji se nalaze u četvorovalentnoj vakcini koju sugrađani primaju.

Prvi slučajevi sezonskog gripa potvrđeni su u Južnobanatskom okrugu, istakla je doktorka Tanja Todorović, epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje Pančevo.

„Naša mikrobiološka laboratorija iz bolesničkog materijala pacijenta sa naše teritorije, dakle iz Plandišta, potvrdila je virus gripa. Kao što stručno metodološko uputstvo nalaže, sve prve slučajeve gripa potrebno je potvrditi u referentnoj laboratoriji, tako da je i ovaj virus potvrđen u referentnoj laboratoriji na Torlaku i radi se o virusu tipa AH3. Ono što je veoma važno napomenuti je to da se ovaj tip virusa nalazi u ovoj četvorovalentnoj vakcini koja se nalazi u našim domovima zdravlja. Jedan važan podatak da je nedelju dana pre toga u Novom Sadu potvrđen virus gripa tipa H1N1, to je još jedan tip virusa koji je u cirkulaciji, a koji se takođe nalazi u četvorovalentnoj vakcini. Ovo je nama veoma važan epidemiološki podatak zato što se oba soja, koja su trenutno izolovana, nalaze u vakcini. To je dobar podatak za sve one koji su vakcinisani“, rekla je doktorka Todorović.

Vremena ima još da se protiv sezonskog gripa vakcinišu oni koji to nisu uradili, jer je potrebno oko dve nedelje da organizam razvije imunitet.

„Posebno hronični pacijenti treba da se vakcinišu, srčani bolesnici, pacijenti koji su maligni bolesnici, koji imaju visok pritisak, dijabetičari, trudnice, osobe koje imaju povećanu telesnu težinu, to su kategorije pacijenata kod kojih se može očekivati nešto teža klinička slika u slučaju gripa“, navela je doktorka Todorović.

U Domovima zdravlja ima još vakcina protiv sezonskog gripa iako je preko 80 procenata već dato, a oni koji žele mogu da se vakcinišu kod izabranog lekara.

(Pančevac/RTV Pančevo)