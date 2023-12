BRNABIĆ: Izbori su njima bili alibi za pravljenje haosa, znali su da će biti poraženi

Premijerka Ana Brnabićm gostujući u informativnoj emisiji „Dobro jutro, Srbijo“na televiziji Hepi, osvrnula se na proteste koji su se sinoć održali u Beogardu prilikom čega je došlo do uništenja grada, demonstranti su rušili zgradu Skupštine grada.

– Ono što smo videli sinoć i to na Badnje veče pokazuje nepoštovanje prema grupi građana kojima je bilo Badnje veče i danas Božić, opoziciju to baš ne zanima, niti ih dotiče. Naše je da čuvamo mir, bezbednost i da čuvamo sve građane, s tim u vezi Srećan Božić svima i želim im sve najbolje, rekla je premijerka, a potom je govorila o svemu onome što se sinoć dogodilo u Beogradu.

– Ja pre svega još jednom da kažem da sam stvarno šokirana onim brutalnim nasiljem, napadom na izbornu volju građanaa, na institucije. Razumem ljude koji su bili besni zato što smo mi takoreći pustili da oni napadnu policiju i da unište sve. Čitavo jutro slušamo laži da je policija nekoga napala, razbila vrata, da su tukli decu, to su laži koje imaju cilj da se nastave ovakvi nasilni protesti, da se napravi haos i da se u Srbiji nasilno smeni vlast. Na najbrutalniji način to rade Šolakovi mediji. Na izričitu molbu predsednika Aleksandra Vučića oni su bili najsuzdržaniji mogući, a znate kako je to izgedalo za policiju unutra, oni su trpeli napade samo da bi zaštitili državu, rekla je premijerka Brnabić.

– Ovo je slika njihove liste, pokreta, onog što su želeli da učine u Srbiji. Ovo je bilo planirano od trenutka kada su pozvali na izbore. Pogledajte, oni sada lažu da je policija njih napala, policija nije čak ni bila ispred, već u zgradi, sprečili su da neko uđe u instituciju. Trpe napade, suzavce, zarad mira i bezbednosti. Dva policajca su teže povređena, to je skandal, policija se nije pomerila, a slušamo laži kako su oni napali građane, kaže premijerka.

Premijerka ističe da je ovo je direktno rušenje ustavnog poredka ove zemlje, destabilizacija države i napominje da su za to odgovorni ljudi koji vrlo dobro znaju šta rade.

– Oni se nikada nisu ni spremali za izbore, nisu nikada ni verovali u svoju pobedu, nisu ni imali svoju kampanju, spremali su se za dan posle. Ali su dan posle bili šokirani kolika je razlika, koliko su poraženi, pa im je trebalo nekoliko dana da se saberu i da onda krenu u pravljenje haosa, to je bila poenta, zaključuje Brnabić.

Premijerka Ana Brnabić kaže da su izbori njima bili samo alibi za pravljenje haosa

– Znali su da će da izgube, znali su da neće ni priznati rezultate i spremali su se za ovo. Izbori su bili paravan, ovo je njima bio cilj, sve ovo vreme. Ovo je bilo ranije isplanirano, svi su znali da se ovo sprema. Direktno su pozvali na građanski rat, direktno su povali na Majdan, ističe ona.

(Pančevac/HappyTV)

