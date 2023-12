NOVOGODIŠNJA ČAROLIJA: Podeljeni paketići za decu opštine Kovačica

I ove godine opština Kovačica i Turistička organizacija opštine Kovačicam organizovali su tradicionalnu manifestaciju “Novogodišnja čarolija”.

Opština Kovačica u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Kovačica organizovala je već tradicionalnu podelu paketića za najmlađe stanovnike opštine. Prema rečima pomoćnice predsednika opštine Kovačica, Marijane Meljiš i ove godine je pored podele paketića pripremljen i program za decu pod nazivom „Novogodišnja čarolija“. Decu je obradovalo i pozorište iz Beograda, koje je za njih izvelo dečju pozorišnu predstavu.

I ove godine je opština pripremila gomilu paketića za mališane do 4. razreda osnovne škole. Novina je, što su ovog puta paketići bili personalizovani, tako da su bili posebno pripremljeni za decu do 3 godine, za decu stariju od tri godine i to za dečake i za devojčice.

Atmosfera je i ove godine bila vesela, uz pesme, predstavu, puno paketića i velikog broja nasmejane dece.

(Pančevac/RTV OK)