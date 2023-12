OBELEŽEN VELIKI JUBILEJ: Uspešna godina za Zavod za zaštitu spomenika kulture

Za Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu ova godina je bila izuzetno uspešana, kaže Grozdana Milenkov direktorka ove ustanove. Obeležen je veliki jubilej, 30 godina samostalnog rada i postojanja, a urađeno je mnogo toga i na očuvanju svih spomenika koji su od izuzetbog značaja, kako u Pančevu, tako i u Južnom Banatu.

Jubilej je obeležne izložbma u Pančevu, Vršcu i Beloj Crkvi. Prema rečima Grozdane Milenkov, direktorke Zavoda ove godine dosta je urađeno i na dokumentaciji koja je sastavni deo delatnosti ove ustanove.

-Izdvojiću da smo od 2021. godine kontinuirano radili na izradi dokumentacije manastira Vojlovica i ove godine smo završili kompletno taj posao. U dva navrata Grad je finansirao elaborate o ikonostasima i fragmentima živopisa najstarijeg dela manastira. Ove godine finansirao je izradu tehničke dokumentacije samog konaka, dok smo 2021. dobili sredstva od Ministarstva kulture za izradu prejekta same crkve. Manastir kao spomenik kulture od izuzetnog značaja je važna i želeli smo da obezbedimo sve što je do nas da u budućnosti upravitelji manastira nemaju problem sa izvođenjem radova kada dođe vreme za to – rekla je Grozdana Milenkov.

Tokom 2023 .godine nastavljeni su i radovi započeti u nekom predhodnom periodu, a na pojedinim spomenicima počela je obnova , dok su mnogi i potpuno sređeni, dodala je direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

-Kovinsku tvrđavu smo završili, hitne intervencije su bile na redu kod nas . Sredili smo kontrafore Kovinske tvrđave i možemo dalje da planiramo arheološka istraživanja. Spomenik borcima palim u Prvom svetskom ratu i žrtvama Drugog rata na Starom prvoslavnom groblju je obnovljen zahvaljujući sredstvima Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja. To su sve projekti.

Zavod je tokom ove godine realizovao i programe koji su bili namenjeni mladima, a sa Nacinalnom službom za zapošljavanje i Fondom za mlade talentie,u redove ove ustanove stigla je mlada istoričarka umetnosti koja će stručno znanje steći upravo na ovom mestu.

