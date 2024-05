VESELO UZ VARDAR Ovako je bilo na preduskršnjoj radionici u Kačarevu

Udruženje Makedonaca „Vardar“ iz Kačareva organizovalo je tradicionalnu predusrkšnju radionicu sa igrama za najmlađe. Deca su se nadmetala u više različitih disciplina, a najboljima su dodeljene nagrade. Manifestacija je podržana od strane Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine.

Uskršnji praznici najveselije se proslavljaju uz Udruženje Makedonaca „Vardar“. Kao i prethodnih godina, članovi Vardara postarali su se da organizuju manifestaciju „Veligdensko-vaskršnji običaji u Kačarevu“. U okviru druženja organizovana je radionica crtanja i slikanja po jajima, izbor za najlepše i najtvrđe jaje, kao i takmičarske igre: trka u džaku i trka sa jajetom u kašici.

„Kao i svake godine, veliki je odziv dece. Oni jako vole te takmičarske igre, koje su neprolazne i uvek atraktivne kod dece. To je veoma dobro, jer kroz sve to čuvamo tradiciju“, rekla je Maja Zorić, koordinator.

Najlepše jaje birao je stručni žiri. Bilo je mnogo originalnih i zanimljivih ideja, a mališani su se svojski potrudili da pokažu svu svoju kreativnost i talenat.

Takođe, deca su imala priliku da nauče mnogo toga o uskršnjim običajima u Srbiji i Makedoniji, kao i da sami pokažu šta znaju o ovom velikom hrišćanskom prazniku.

Ono što je naročito zanimljivo je to što su se u takmičarskim disciplinama nadmetali i odrasli, ističe predsednik Udruženja Vardar, Simo Najdovski.

„Da damo primer, da se malo nasmejemo, to je zanimljivo, i da ujedno damo podstrek mladima, da je to baš lepo. Ove godine smo se potrudili da to malo uveličamo dodelom pehara“, rekao je Simo Najdovski, Predsednik Udruženja „Vardar“ Kačarevo.

Za prva tri mesta u četiri takmičarske kategorije obezbeđene su posebne nagrade, pehari, medalje i zahvalnice, a svi učesnici su se na kraju druženja počastili slatkišima. Praznična manifestacija „Veligdensko-vaskršnji običaji“ podržana je od strane Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine u Srbiji.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Dušan Borković na pobedničkom postolju u Marakešu