BUDŽET GRADA ZA 2024: Evo šta će sve biti URAĐENO

Poslednja, tzv. budžetska sednica Skupštine grada Pančeva u ovoj godini održana je 26. decembra. Na dnevnom redu se nalazilo 70 tačaka, a naravno prva i najvažnija tema bila je Predlog odluke o budžetu Grada Pančeva za 2024. godinu. Ono što je dodatno interesantno u vezi sa ovom sednicom jeste da su sve tačke usvojene jednoglasno, bez ijednog uzdržanog glasa ili nekog protiv, što se dosad nije dešavalo.

Odmah pošto je predsednik Skupštine grada Tigran Kiš ustanovio da postoji kvorum, odnosno dovoljan broj odbornica i odbornika za odlučivanje, gradonačelnik Aleksandar Stevanović je izašao za govornicu i izneo najbitnije momente koji se tiču budžeta Grada za narednu godinu, čija je visina rekordna: 8,1 milijarda dinara.

Probijena magična cifra

Stevanović je najpre kazao da je budžet planiran u razgovoru sa sugrađanima i sugrađankama, da je sagledano šta je realno iz finansijskog aspekta, te da su uzeti obzir i imovinsko-pravni detalji kako bi sve to bilo uvršteno u budžet Grada za 2024. Potom je izneo sledeće:

– Ovo je budžet kontinuiteta, nastavljamo sa dosadašnjom praksom. Želim da vam kažem da je budžet sada na visokom nivou, nastavljamo realizaciju projekata koje smo započeli prethodnih godina, na osnovu ugovora o javno-privatnim partnerstvima. Budžet Grada za 2024. godinu je na visokom nivou: ukupni prihodi su 8,1 milijardu dinara. To je fantastično, fascinantno. Imamo probijenu magičnu cifru od osam milijardi, i tu nećemo da stanemo. Idemo dalje. Privredne aktivnosti u našem gradu su takve da se ljudi zapošljavaju u našem gradu i da rastu plate. To je razlog zbog kog nam je budžet sve veći i ponosan sam na činjenicu da nas čeka lepa i bolja budućnost. Što se tiče rashodovne strane, nekoliko stvari je važno pomenuti: pre svega, budžetom je obezbeđeno neometano funkcionisanje sistema samouprave. Obezbedili smo finansije za stabilno funkcionisanje komunalnog sistema, kao i naše predškolske ustanove, koja raste po broju objekata i mesta za našu decu.

Od 1. januara zaposlene u javnom sektoru očekuje povećanje plata: to se najviše odnosi na one s minimalnom zaradom – u visini od 17,8 odsto, a i svima ostalim zarade će biti veće za deset odsto, što pokazuje stabilnost budžeta našeg grada, rekao je gradonačelnik.

– Borimo se i dalje, gledaćemo da povećavamo prihode organizovanjem radnih zona koje će omogućiti nova radna mesta. Nova privredna aktivnost donosi povećavanje budžeta, što, opet, otvara mogućnosti za nove investicije u našem gradu. Budžet Grada je razvojni – bio je eksplicitan gradonačelnik.

Nove ulice u gradu

On je, verbalno dokumentujući svoju izjavu, rekao da je 1,8 milijardi dinara opredeljeno za kapitalne investicije u 2024.

– Biće zaokružene investicije započete ranijih godina, a pred nama su i nove, veoma važne, koje ćemo preko projekata javno-privatnih partnerstava realizovati. Dugo najavljivana rekonstrukcija Ulice Dimitrija Tucovića sada će biti i realizovana. Instalacije, parkinzi, kolovoz i trotoari, potpuno novo ruho te pančevačke saobraćajne žile koštaće oko 450 miliona dinara. Kao što danas možemo da vidimo Ulicu cara Lazara u punom svetlu, tako će biti i ovde. To će svi moći da vide. Nastavljamo rekonstrukciju Ulice Mihajla Obrenovića, želimo da je upristojimo za sve stanare u njoj. Nastavljamo da ulažemo u putnu infrastrukturu. Naša naseljena mesta doveli smo tamo gde treba da budu, a to je 21. vek. Radićemo, posle potpisivanja novog ugovora javno-privatnog partnerstva, trinaest ulica u samom gradu: sve koje su tema imaju jednak značaj. Postoje one centralne, ali i pobočne, jednako važne: Ulica Lazara i Marije Dragićević, pošto završimo sve u vezi sa imovinsko-pravnim odnosima, biće rekonstruisana na zahtev naših sugrađana koji tamo žive – rekao je gradonačelnik.

Stevanović je kao veoma bitno podvukao izgradnju mreže fekalne kanalizacije u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva, rekavši da će to biti „najkapitalniji projekat u novijoj istoriji grada Pančeva, a kada to kažem, mislim od Drugog svetskog rata”. Grad Pančevo će ući u projekat javno-privatnog partnerstva, koji će omogućiti izgradnju primarne i sekundarne mreže, kao i priključaka svih domaćinstava; implementaciona faza će trajati pet godina, a nakon toga će svi u naših devet sela imati priključke, obećao je gradonačelnik. On je najavio i izgradnju dva nova vrtića: na Misi i na Strelištu.

Najlepše želje za 2024.

Stevanović je zahvalio svim investitorima koji su došli u Pančevo, jer je otvaranje novih radnih mesta garancija za prosperitet grada, što je direktna pozitivna posledica politike koju vode predsednik i Vlada Republike Srbije. Potom je kazao nešto što zanima sve stanovnike našeg grada: – Dugo je najavljivano, a sada je došlo vreme za investiciju od izuzetnog značaja za grad Pančevo, kapitalnu. Planirali smo 20 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za ozbiljnu rekonstrukciju, čak ću reći, izgradnju nove pijace tu gde je postojeća Zelena pijaca. Pančevke i Pančevci zaslužuju da se radi pijaca i mislim da je došlo vreme, posle svega što smo uradili prethodnih godina, da sredimo i našu Zelenu pijacu i s ponosom smo stavili ovaj novac u budžet.

Vrlo brzo ćemo krenuti s projektovanjem, a ja se nadam da ćemo brzo dobiti i građevinsku dozvolu i da ćemo u jednom od narednih rebalansa budžeta tokom 2024. godine opredeliti sredstva i krenuti u radove da rekonstruišemo odnosno izgradimo novi objekat Zelene pijace.

Zatim, Slave Bojadžievski, direktor JP-a „Urbanizam”, obrazložio je predloge odluka o izmenama i dopunama planova detaljne regulacije Hipodroma, Koteža 1 i naseljenog mesta Omoljica. Objedinjeno su usvojene odluke o izmenama i dopunama programa poslovanja s finansijskim planovima gradskih i seoskih javnih i javnih komunalnih preduzeća za 2023. godinu. Potom su na dnevnom redu bili programi poslovanja s finansijskim planovima za 2024. godinu javnih preduzeća „Urbanizam” i „Gradska stambena agencija”, svih gradskih, kao i svih osam seoskih javnih komunalnih preduzeća. Zatim, izmenjeni su finansijski planovi za 2023. godinu ustanova kulture u gradu i naseljenim mestima, te Turističke organizacije Pančevo.

Na samom kraju sednice gradonačelnik Stevanović je zahvalio na predanom radu dosadašnjim članovima veoma važne Komisije za planove kojima je istekao mandat, pa je imenovana nova komisija. U svom poslednjem ovogodišnjem obraćanju s govornice lokalnog parlamenta Stevanović je poželeo svim sugrađankama, sugrađanima, odbornicama i odbornicima da u sreći i zdravlju u krugu najbližih provedu nastupajuće novogodišnje i božićne praznike i sve najbolje u novoj 2024.

(Pančevac/S. Trajković)

