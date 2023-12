STEVANOVIĆ: Ovo je budžet Pančeva za 2024. godinu!

Na 33. sednici Skupštine grada Pančeva usvojen je dnevni red sa 70 tačaka, a prva i najvažnija tačka je usvajanje gradskog budžeta za 2024. godinu, koja je jednoglasno izglasana.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović rekao je da je predloženi budžet na visokom nivou i budžet kontinuiteta. Ukupni budžet je 8.100.000.000 dinara, a gradonačelnik je izneo koje nas kapitalne investicije očekuju naredne godine.

– Kada smo planirali budžet, planirali smo ga kao i svaki u poslednje 4 godine, a mogu da kažem i proteklih 10 godina, a to je budžet planiran u razgovoru sa sugrađankama i sugrađanima, da saslušamo njihove ideje i predloge i sagledamo šta je realno iz finansijiskih i drugih aspekata sprovesti.

Gradonačelnik je istakao da će zarade zaposlenih u javnom sektoru porasti od sledeće godine, pogotovo onima sa minimalnim primanjima.

– Od 1. januara nas očekuje povećanje plata u javnom sektoru, a to se najviše odnosi na one sa minimalnom zaradom u javnom sektoru, povećanje njihovih zarada biće u visini od 17.8 % i to je nešto što je fenomenalno. Ima tu i drugih zaposlenih kojima rastu zarade, svim ostalim zaposlenima u javnom sektoru zarade rastu za 10% , to pokazuje stabilnost, našeg budžeta, grada i republike.

Od ukupnog budžeta izdvojeno je oko 1.8 milijardi dinara za kapitalne investicije, a neke od njih su već započete u ovoj godini, a biće veoma vidljive u 2024. godini.

– Najveća investicija koja nas očekuje je dugonajavljivana rekonstrukcija Ulice Dimitrija Tucovića, koja će koštati oko 4 miliona evra odnosno oko 450 miliona dinara sa sveuknom instalacijom, koja će se zameniti. Uradićemo totalnu rekonstrukciju Ulice Dimitrija Tucovića i ta ulica će biti u istom rangu sa Ulicom cara Lazara, a možda čak i lepša, rekao je Stevanović i dodao:

– Nastavljamo rekonstrukciju Ulice Mihaila Obrenovića na Tesli. Prvu fazu smo uradili tokom 2023. godine, drugu fazu nastavljamo da radimo od Ulice Milke Marković do Ulice Oslobođenja tokom 2024. i siguran da smo ćemo uspeti da je uradimo tokom jedne kalendarske godine. Ona je od velikog značaja za funkcionisanje našeg grada.

Stevanović je najavio i izgradnju mreže fekalne kanalizacije u svim naseljim mestima ne teritoriji grada Pančeva.

– Veoma bitna stvar koju moram odavde da najavim je veoma važno za naseljena mesta na teritoriji grada Pančeva, a to je izgradnja mreže fekalne kanalizacije. To je projekat koji će biti najkapitalniji u novijoj istoriji Grada Pančeva, a kada to kažem, mislim od Drugog svetskog rata.

Dva nova vrtića biće izgrađena u našem gradu što će obezbediti dodatni kapacitet od 400 mesta za najmlađe Pančevce čime bi se smanjila lista čekanja.

– Obezbedili smo finansije za stabilno funkcionisanje komunalnog sistema, ali smo obezbedili sredstva i i stabilno funkcionisanje predškolske ustanove koja raste po broju objekata i broju mesta. Raste i broj zaposlenih u predškolskoj ustanovi. Ove godine smo ugovorili i trenutno je u toku projektovanje najkapitalnije investicije u našem gradu, a to je izgradnja dva vrtića u gradu Pančevu, jedan će biti izgrađen u MZ Mladost, na Novoj Misi pored škole, a drugi na Strelištu, takođe pored škole. Ova dva vrtića imaće kapacitet od 400 mesta i mislim da će se rešiti veliki problem upisa dece u vrtiće, da ćemo da rešimo problem liste čekanja i to je obaveza koju smo preuzeli na početku i siguran sam da ćemo je završiti do kraja mandata, naglašava gradonačelnik Pančeva.

20 miliona dinara za rekonstrukciju Zelene pijace – Ova investicija je od izuzetnog značaja za grad Pančevo, veoma kapitalna. Planirali smo 20 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za ozbiljnu rekonstrukciju, čak ću reći, izgradnju nove pijace tu gde je postojeća Zelena pijaca na teritoriji grada Pančeva. Pančevke i Pančevci zaslužuju da se radi pijaca i mislim da je došlo vreme, posle svega što smo uradili prethodnih godina, da sredimo i našu Zelenu pijacu i sa ponosom smo stavili ovaj novac u budžet. Vrlo brzo ćemo krenuti sa projektovanjem, a ja se nadam da ćemo brizo i dobiti građevinsku dozvolu i da ćemo u jednom od narednih rebalansa budžeta tokom 2024. godine opredeliti sredstva i krenuti u radove da rekonstruišemo odnosno izgradimo objekat Zelene pijace u Pančevu, rekao je gradonačelnik Stevanović.

(Pančevac)

