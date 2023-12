STEVANOVIĆ Napornim radom u još bolju budućnost

Tradicionalno nedeljnik „Pančevac” u svom poslednjem izdanju u godini na izmaku objavljuje intervju u kome prvi čovek Pančeva govori o tome kako vidi postignute rezultate gradske vlasti u njoj, odnosno kakve su projekcije u vezi s najvažnijim investicijama Pančeva u narednih 365 dana. Na početku razgovora gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović rekao je da je, sagledavajući šta je sve urađeno tokom ove, 2023. godine, generalno, zadovoljan rezultatima tima na čijem je čelu. Dodao je da, naravno, uvek može bolje.

Ulaganja u sve sfere

Stevanović je potom konstatovao sledeće:

– Mislim da se vodimo dobrom politikom, pričamo s ljudima, slušamo naše sugrađane, njihove predloge i ideje. Takođe, zadovoljan sam transparentnošću i efikasnošću u našem radu i mislim da smo zahvaljujući složnom, timskom radu postigli do sada velike rezultate. Smatram da je ovo pravi način da se vodi i tim i grad, odgovorno i domaćinski, i tako ćemo nastaviti i ubuduće.

U vezi sa investicijama u našem gradu u 2023. godini gradonačelnik kaže da se vodilo računa o tome da se realizuju na svim poljima.

– Tu mislim na komunalnu, putnu, kao i na sportsku infrastrukturu. Ulagali smo u zdravstvene objekte. Pored rekonstruisane fiskulturne sale u Gimnaziji „Uroš Predić”, obezbedili smo sredstva za izgradnju novog objekta, koja je u toku, kako bismo proširili kapacitete učionica i omogućili još većem broju naše dece da stiču obrazovanje u ovoj ustanovi, jer ulaganjem u mlade kroz obrazovanje osiguravamo sigurnu i stabilnu budućnost. Obezbedili smo i našim najmlađima dodatne kapacitete za vrtiće, na radost njihovih roditelja, jer ono što kažemo, mi to i uradimo. Obezbedili smo jedan novi prostor za mališane – vrtić „Zabavnik”. Rekonstruisali smo dva postojeća objekta, u Dolovu i Banatskom Novom Selu, a tokom 2024. godine proširićemo kapacitete za još 400 novih mesta u dva objekta. Ne mogu da ne pomenem i stadion na SRC-u „Mladost”, na kome smo ove godine imali priliku prvi put u istoriji Pančeva da gledamo superligaške utakmice u našem gradu, da gledamo i „Partizan” i „Crvenu zvezdu”. Ulaganja u sportsku infrastrukturu od velikog su značaja za razvoj i sporta i sportista, jer Pančevo jeste grad sporta i grad šampiona. Kontinuiranim ulaganjem u ovu sferu jedino možemo da sačuvamo ova dva epiteta na koja smo izuzetno ponosni i da svim našim šampionima omogućimo da nastave da nižu uspehe. Grad Pančevo pruža podršku i rekreativcima, jer tako ulažemo u pravilan razvoj naše dece, a ona su naša budućnost – objasnio je Stevanović.

Prema njegovim rečima, ulagano je i u objekte kulture; očekuje da će do kraja godine ponovo biti u upotrebi velika sala Doma kulture u Banatskom Novom Selu, a nastavljeni su radovi u Galeriji savremene umetnosti.

Nova infrastruktura

Gradonačelnik kaže da je putna infrastruktura prioritet za naše sugrađane, naročito u naseljenim mestima, a u skladu je sa sredstvima u budžetu.

– Budžet Grada je stabilan, ali i investicioni, i raste iz godine u godinu. To nam omogućava da odgovaramo izazovima i zahtevima koje građani stavljaju pred nas. I ove godine smo dobili potpuno rekonstruisane ulice: Patrijarha Čarnojevića i Bratstva – jedinstva, ali smo i rehabilitovali prilično ulica, pre svega u naseljenim mestima. Nismo pravili razliku, jer nam je, zaista, sve podjednako bitno, kako Brestovac i Glogonj, Dolovo i Banatsko Novo Selo, i sva ostala sela, tako i sam centar grada Pančeva, što će nam biti način razmišljanja i ubuduće. Do sada je u okviru projekata javno-privatnog partnerstva na teritoriji grada i naseljenih mesta asfaltirano ukupno 178 ulica, odnosno 90 kilometara puteva. I to je možda i jedan od najvećih rezultata u radu u 2023. godini – naglasio je Stevanović.

Ono što kao najvažnije meštani u naseljenim mestima stavljaju pred gradske čelnike jeste nastavak izgradnje kanalizacione infrastrukture i time će se Grad, kaže gradonačelnik, baviti u godinama pred nama. O tome šta je osnovna investiciona logika za 2024. godinu Stevanović priča:

– Planiramo novi projekat javno-privatnog partnerstva za putnu infrastrukturu: totalno ćemo rekonstruisati desetak ulica na teritoriji grada i više ćemo se fokusirati na samo Pančevo. Uporedo, rešavaćemo probleme kišne i fekalne kanalizacije. Tu pre svega mislim na naselja Mladost i Strelište. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije, očekujemo građevinske dozvole do kraja ove godine, a u 2024. ćemo se baviti izgradnjom.

On dodaje da će tokom naredne godine biti nastavljeni radovi na fekalnoj kanalizaciji na Bavaništanskom putu i na staroj Misi, kao i na kišnoj kanalizaciji na Strelištu.

Ponovo na mapi industrijskih centara

Prvi čovek grada je ponosan na činjenicu da je Pančevo prepoznato kao perspektivan grad, u koji dolaze novi ljudi i otkrivaju njegove potencijale.

– Svedoci smo da su u prethodnim godinama velike nemačke kompanije ovde već pokrenule svoje privredne aktivnosti. U razgovoru s njima čuli smo da su oni zadovoljni i Pančevom i Pančevcima. To nam je pokazatelj da smo uradili i da radimo dobar posao, jer oni žele da budu u našem gradu. To pokazuje i da je Pančevo vraćeno na mapu najvećih industrijskih centara u našoj zemlji, što je od izuzetnog značaja za naš grad. Politika koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić, izgradnja industrijskih kapaciteta, odnosno poslovnih zona jeste nešto što je od velikog značaja za Republiku Srbiju, ali i za grad Pančevo. Kao grad se trudimo da stvaramo dalje uslove za neke nove investitore, ali i za dalje širenje postojećih stranih investitora. Ono što je evidentno i što se dešava na terenu jeste da naši postojeći investitori, uprkos celokupnom stanju u svetu, ne zaustavljaju svoj proces investicija u našem gradu – podvukao je gradonačelnik.

On je napomenuo da se tokom iduće godine očekuje dobijanje građevinske dozvole za izgradnju sektora Ce obilaznice oko Beograda i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi od Bubanj potoka do Pančeva, kao i oko našeg grada, završno s Novoseljanskim putem.

– Mi se nadamo da će radovi početi tokom sledeće godine, jer će ova investicija biti najkapitalnija za Republiku Srbiju i za grad Pančevo u nekoliko decenija unazad. To će značiti ostvarenje sna Pančevaca da konačno imamo direktan izlaz na auto-put, i to ne jedan, već tri izlaza. Na taj način stvaramo poslovni ambijent i okruženje koje će biti veoma pogodno za našu lokalnu privredu. Siguran sam da će u narednom periodu svi naši sugrađani osetiti benefite sprovedenih investicija i realizovanih projekata i da će Pančevo biti željeno mesto u Srbiji, kako za rad, tako i za udoban život – najavio je Stevanović.

Njemu je posebno drago što zaposlenje u Pančevu, pored naših sugrađana, nalaze i ljudi koji žive u celom južnom Banatu, jer, kako kaže, privreda u našem gradu raste i napreduje.

– Otvaranje novih radnih mesta smanjuje stopu nezaposlenosti i stvara mogućnost uvećanja razvojnog gradskog budžeta, a pametnim i domaćinskim raspolaganjem tim budžetom i ulaganjem u svaku sferu života u našem gradu stvaramo bolji i kvalitetniji ambijent za život. Nastavićemo da se krećemo zadatim pravcem, jer samo tako, svi zajedno, idemo u bolju budućnost. Želimo da naš grad vodimo napred, a siguran sam da ćemo u tome uspeti u godinama koje dolaze, jer nam je to prioritet. Sve što radimo, sve investicije i aktivnosti su tu da bismo podigli kvalitet života svih građana: želimo da i svi stanovnici naseljenih mesta, kompletno opremljenih infrastrukturno, mogu da udobno žive i imaju sve neophodne uslove za to. Očekujem da će u narednim godinama doći do poboljšanja standarda građana. Ne smemo zaboraviti ni unapređenje saradnje komunalnog sektora, povezivanje javnih komunalnih preduzeća, digitalizaciju rada Gradske uprave i svih službi u okviru sistema lokalne samouprave, koji su samo neki od koraka ka ravnomernom razvoju. Vidimo zadovoljstvo građana i to nam je podstrek da radimo još više – zaključio je gradonačelnik.

Na kraju našeg razgovora Stevanović je poručio:

– Svim sugrađankama i sugrađanima želim da u 2024. godini budu dobrog zdravlja, da budu uspešni i zadovoljni, da u miru i blagostanju, radosti i veselju provedu novogodišnje i božićne praznike s najmilijima.

Ravnomeran razvoj Gradonačelnik je naglasio sledeće:

– Kada kažem razvoj, uvek mislim na ravnomeran razvoj, jer sam grad mora da se razvija zajedno sa svim naseljenim mestima na svojoj teritoriji i svi projekti o kojima govorimo odnose se na sve nas. Pančevo se ponosi svojim selima koja svojom specifičnošću doprinose ukupnim potencijalima grada, kroz kulturnu, gastronomsku i turističku ponudu i brendove koje su razvila i po čemu su poznata.

S. Trajković

