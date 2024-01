PRIVATNI LUNARNI MODUL PEREGRIN POLETEO NA MESEC Planirano sletanje 23. februara

„Peregrin“, prvi američki lunarni modul u poslednjih 50 godina, uputio se ka Mesecu i pokrenuo nadmetanje privatnih kompanija za isporuke letelica Američkoj vazduhoplovnoj i svemirskoj administraciji (NASA), ali i drugim potencijalnim kupcima. Pokušaj sletanja na Mesec planiran je za 23. februar.

Modul „Peregrin“ kompanije „Astrobotik tehnolodži“ lansiran je na potpuno novoj raketi „vulkan“, kompanije „Junajted launč alijans“ (ULA).Raketa „vulkan“ je poletela sa kosmodroma na Floridi i odnela modul u orbitu oko Meseca.

We have liftoff! The first American commercial robotic launch to the Moon will deliver science instruments to study its surface, a critical part of preparing for future #Artemis missions. https://t.co/KoOZjXvqjD pic.twitter.com/Vo2Dnn6TwA

— NASA (@NASA) January 8, 2024