PANČEVO FILM FESTIVAL PONOVO U GRADU Od 19. do 21. januara na nekoliko lokacija!

Nakon četvorogodišnje pauze, na nekoliko lokacija u Pančevu, od 19. do 21. januara, biće održan Pančevo film festival.

Festival će 19. januara u Dvorani Kulturnog centra Pančeva otvoriti film rumunskog

reditelja Radua Žudea – _Ne očekujte previše od kraja sveta_ (_Do not expect too much from the end of the worl_d).

Pored filmskih ostvarenja, publika će pre projekcija imati prilike da pogleda i muzičke spotove alternativnih muzičkih sastava koje su režirali mladi filmski reditelji, kao i da učestvuje u raznovrsnom pratećem, edukativnom i muzičkom programu. Ulaz na sve programe je besplatan.

Tokom tri dana festivala biće prikazano još pet dugometražnih ostvarenja i to: Prizvan i pozvan, Ekskurzija, Zlo ne postoji, Lost Country i Disko igrač.

Tokom drugog i trećeg dana festivala biće prikazani kratkometražni filmovi mladih autora i autorki, a kao još jedan bitan segment ovogodišnjeg programa ističe se i program namenjen srednjoškolcima, Mladi žiri.

Od petka do nedelje, Mladi žiri će uz mentorstvo mlade filmske autorke Tamare Broćić, analizirati filmove iz ovogodišnje selekcije kratkometražnih filmova iz zemlje i regiona. Nakon uvodnog predavanja, odgledanih filmova na festivalu, grupa srednjoškolaca će analizirati sve aspekte filmskog stvaralaštva (režiju, scenario, fotografiju, montažu, glumu) i doneti odluku o najboljem kratkom filmu ovogodišnjeg festivala. Svi zainteresovani mogu se prijaviti ovde.

PAFF ove godine ima i bogat prateći program, pa će posetioci biti u prilici da učestvuju na

radionicama, prisustvuju filmskoj šetnji našim gradom i uživaju u bogatom muzičkom programu.

Prvog dana festivala, 19. januara, u okviru muzičkog programa u foajeu Kulturnog centra nastupiće beogradski bend Turbo Trans Turisti, a nakon toga DJ-evi Bukazić i Shikl u Štab Pogonu.

Tokom drugog dana, muzički program festivala rezervisan je za Štab Pogon gde će

posetioci imati prilike da čuju muzički sastav Benjd, a nakon toga i set pančevačkih DJ-eva – Damjana i Dju Dju-a.

Poslednji dan festivala, 21. januar, tradicionalno je rezervisan za karaoke veče koje će biti održane u Pogonu.

Pančevo Film Festival je organizovan od strane istoimenog udruženja građana, a u saradnji sa Kulturnim centrom Pančeva. Festival je podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije kroz projekat Povratak Pančevo Film Festivala – PAFF 2.0.

PAFF je manifestacija posvećena negovanju i promociji nezavisne autorske kinematografije i filmova koji neguju originalan i kinematografski uzbudljiv pristup narativu, formi, strukturi i estetici.

Glavna misija festivala je da predstavi, istraži i proširi ideje i pitanja šta sve kinematografija danas može da bude i uradi, kao i da, kroz prisustvo mladih talentovanih autora na festivalu, promoviše i pruži podršku novoj generaciji filmskih umetnika. Organizacioni tim festivala, takođe, čine mladi entuzijasti.

(Pančevac)

