RASPISAN KONKURS ZA ZBORNIK „RUKOPISI 47“: Dom omladine Pančevo poziva mlade autore da pošalju radove do 15. februara

Dom omladine Pančevo raspisao je 47. konkurs za Zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora nekadašnje Jugoslavije „Rukopisi 47”.

Pravo učešća imaju svi autori između 15 i 30 godina starosti koji pišu na ex-jugoslovenskim jezicima, kao i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Konkurs će biti otvoren do 15. februara 2024. godine.

Na konkursu se može učestvovati sa poezijom i/ili kratkom prozom. Svaki autor može da pošalje do 3 pesme i/ili do 3 kratke priče: pesme dužine do dve, a priče do tri kucane strane (maksimalna dužina priče je 7.000 karaktera sa proredima, veličina fonta 12), potpisane punim imenom i prezimenom, godinom rođenja, adresom stanovanja (državljanstvom u slučaju da autor živi u inostranstvu), brojem telefona i i-mejlom.

„Molimo autore da lične podatke ostave i u “telu” mejla i na početku fajla s radovima. Takođe, pesme odnosno priče treba da budu u jednom Word dokumentu, da se ne šalju kompresovano (ZIP, RAR itd.) i bez eksternih linkova ili na Google Drive-u. Najzad, da poštuju dijakritičke znake (slova č, ć, đ, š, dž) i pravopisna pravila“, navodi se u saopštenju Doma omladine Pančevo.

Mejl adresa za slanje radova je: zbornikrukopisi@gmail.com (sa naznakom ,,za Rukopise 47”).

Molimo autore da poštuju pravila konkursa i rok za slanje radova. Konkurs traje nešto više od mesec dana i završava se 15. februara u ponoć.

“Rukopisi 47” izaći će iz štampe početkom maja ove godine, a datum promocije odnosno termin trodnevnog festivala biće naknadno saopšten. Za dodatne informacije posetite www.domomladinepancevo.rs kao i Fejsbuk i Instagram stranicu Rukopisa @zbornik.rukopisi, @zbornik_rukopisi.

(Pančevac)