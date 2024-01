U SRBIJI VIŠE OD 1.000 OBOLELIH OD VELIKOG KAŠLJA Bolest traje sto dana, deca posebno ugrožena

U Srbiji je do 7. januara veliki kašalj potvrđen kod 1.020 osoba, a svaki drugi slučaj je među decom od 10 do 14 godina, podaci su Instituta „Batut“. Najviše obolelih prijavljeno je u Južnobačkom okrugu i Beogradu, gde je i prijavljena epidemija. Stručnjaci to objašnjavaju smanjenim obuhvatom vakcinacije i time što nas vakcine štite oko 10 godina.

U Beogradu je 2021. registrovano dvoje obolelih od velikog kašlja, 2022. nije ih bilo, dok je u 2023. godini, zbog rasta broja obolelih, prijavljena epidemija. A već početkom ove godine, Gradski zavod za javno zdravlje beleži 492 obolela.

„Mi ovoliko obolelih nismo imali sigurno poslednjih dvadesetak godina, a rezultat takvog broja obolelih može se objasniti sa više razloga – nedovoljan obuhvat imunizacijom, unazad nekoliko godina nismo imali onaj obuhvat od 95 odsto, naročito u poslednje tri godine se kreće između 88 i 90, i mogućnost dijagnostike“, kaže dr Ivana Begović Lazarević, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Nema dana, a da ne čujete nekoga ko uporno i dugo kašlje. Među njima su i bebe i stariji.

„Ako sam ja juče pregledala 12, 13 pacijenata u ambulantni, trećina je bila sa simptomima velikog kašlja. Decu koju hospitalizujemo i kojih je do sada bilo petnaestak, su do četiri meseca života.To su ona deca kod kojih nije bila započeta vakcinacija ili je bila nepotpuna. Bili su hospitalizovani zbog dugotrajnog, teškog kašlja sa zacenjivanjem, sa gubitkom daha“, kaže Olivera Ostojić, rukovodilac Dečje klinike KBC „Dragiša Mišović“.

Na početku simptomi podsećaju na prehladu, a vremenom postaju teži.

Bolest se razvija u tri faze

„Bolest 100 dana, tako se zove i prolazi kroz tri faze. Prva faza je od 2 do 3 nedelje, kada ima opšte simptome respiratorne infekcije, i tada su najzarazniji pacijenti. Sledeća faza traje nekoliko nedelja 6, 8, 10 sa intenzivnim kašljem, sa salvama 24-časovnim koje mogu da dovedu do zacenjivanja i poslednja faza je kada se smiruje“, kaže dr Ostojić.

A za smirivanje situacije, lekari imaju predloge.

Doktorka Ostojić navodi da su to mere koje su bile na snazi u vreme korone, ali da je vakcinacija ono što zasigurno može obezbediti manji broj obolele dece i odraslih.

„Nadamo se, i tako piše u trogodišnjem programu imunizacije, da će se od sledeće godine vakcinisati deca i u 8. razredu, što je dobra stvar.Tada će biti dostupna i ta vakcina za odrasle“, kaže dr Ivana Begović Lazarević .

Komplikacije velikog kašlja su, između ostalog, zapaljenje pluća, konvulzije, epizode prestanka disanja. Posledice nekada mogu biti i fatalne.

