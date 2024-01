PANTRANSPORT PANČEVO: Izmene na linijama 6 i 7 zbog radova u Ulici Dušana Petrovića Šaneta

Vozila Pantransporta će od srede, 17. januara, na linijama 6 Centar – Strelište – RNP i 7 Jabuka – Strelište – RNP saobraćati izmenjenom trasom kroz naselje Strelište, usled izvođenja infrastrukturnih radova u ulici Dušana Petrovića Šaneta.

Vozila iz smera centra grada kretaće se redovnom trasom do Ulice Veljka Vlahovića iz koje će skretati desno u Cvijijićevu ulicu, zatim kroz Ulicu Jovana Bijelića do Ulice Dušana Petrovića Šaneta, odakle će saobraćati redovnom trasom do krajnjeg stajališa na RNP. Ista trasa predviđena je i u suprotnom smeru.

Ukidaju se stajališta kod OŠ „Mika Antić“ u Ulici Veljka Vlahovića u oba smera, dok se za smer iz centra grada prema Vojlovici i RNP uvodi privremeno stajalište u Ulici Cvijićevoj u zoni raskrsnice sa Veljka Vlahovića.

Navedene izmene trajaće do naredne faze rekonstrukcije, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

DEO PANČEVA U SREDU BEZ VODE: Vode neće biti do završetka radova na mreži

(Pančevac)