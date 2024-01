73 slučaja velikog kašlja u južnom Banatu u 2023, najviše u PANČEVU

U 2023. godini prijavljena su 73 obolela pod dijagnozom veliki kašalj, na teritoriji južnog Banata. Od tog broja, u Pančevu je zabeleženo 47 slučaja, u Vršcu 10, Kovinu osam, Kovačici šest i Opovu dva.

Veliki kašalj, magareći kašalj, ili pertusis (lat. Pertussis) je akutna infektivna bolest koju izaziva bakterija Bordetella pertussis. Period inkubacije podseća na prehladu praćenu kašljem 7-21 dana, zatim prelazi u napade isprekidanog kašlja. Osoba može imati kašalj tako jako da dovodi do povraćanja. Napadi kašlja mogu dovoditi do umorni od napora. Deca manje od godinu dana mogu imati malo ili nimalo kašalj i umesto toga imaju periode u kojima ne diše. Vreme između infekcije i pojave simptoma je obično sedam do deset dana. Vremenom napadi kašlja postaju blaži i proređeni (stadijum rekonvalescencije). Bolest tipično traje oko 100 dan, zato je poznat kao velikog kašlja ili bolest 100 dana kašlja, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Jedini rezervoar bakterije Bordetella pertussis je čovek. Bolest se prenosi putem iskašljanih kapljica na osobe u blizini obolelog. Zaraznost je najveća pri kraju perioda inkubacije i vremenom se smanjuje.

Uprkos efikasnoj vakcinaciji u svetu od ove bolesti i dalje godišnje oboli od 20 do 40 miliona ljudi, a umre od 200.000 do 400.000 osoba.

U zemljama sa visokom stopom vakcinacije od ove bolesti oboljevaju omladina i odrasli, koji predstavljaju rezervoar infekcije.Oboljenje Velikog kašlja u Svetu, Srbiji, Vojvodini i Južnobanatskom okrugu je endemska pojava.

Unazad pet godina u Južnobanatskom okrugu prijavljeno je 85 obolelih sa jednim smrtnim ishodom, što je subregistracija zbog pandemije Kovida-19, dodaje ZJZPA.

Specifična mera prevencije je vakcinacija. Za primarnu zaštitu postoji efikasna vakcina (80-90 odsto) zaštite.

U Srbiji se deca vakcinišu kombinovanom vakcinom.

– Primarna vakcinacija se sprovodi sa tri doze kombinovane petovalentne vakcine DTaP-IPV-Hib (Pentaxim) u razmacima koji ne smeju biti kraći od četiri nedelje. Aktivna imunizacija se započinje kada dete navrši dva meseca. Primarnu seriju treba završiti pravovremeno do navršenih šest meseci života. Prva revakcinacija se sprovodi u drugoj godini života primenom jedne doze kombinovane petovalentne vakcine DTaP-IPV-Hib (Pentaxim), odnosno godinu dana nakon završetka primarne serije. Druga revakcinacija se sprovodi primenom jedne doze kombinovane četvorovalentne vakcine (DTaP-IPV, Tetraxim) pre upisa u prvi razred osnovne škole ili izuzetno tokom prvog razreda osnovne škole.

Opšte mere prevencije za sve respiratorne infekcije:

– Pokrijte usta i nos maramicom kada kijate i kašljete

– Odmah bacite upotrebljenu maramicu u kantu za otpatke

– Redovno perite ruke tekućom vodom i sapunom

– Izbegavajte rukovanje grljenje i ljubljenje ako kijate i kašljete

– Provetravajte prostorije često

– Prilikom odlaska u zdravstvenu ustanovu, boravka u zatvorenom prostoru koristite zaštitnu masku.

