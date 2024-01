LEKARI UPOZORAVAJU PIK SE TEK OČEKUJE

U Srbiji su tokom januara ove godine najdominantija tri virusa, zbog čega se i može govoriti o „tridemiji“, a vrh respiratornih sezonskih virusa se tek očekuje, izjavila je danas načelnica jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje dr Slavica Maris.

Ona je za Tanjug objasnila da pojam „tridemija“ može da se koristi ukoliko se govori o tri vrste zaraznih bolesti koje su prisutne na istom području u epidemijskoj formi ali, kako dodaje, na kraju 2023. godine u Srbiji je bilo četiri-pet bolesti koje su pravile problem.

„U januaru se može govoriti o tridemiji, ali krajem prošle godine imali smo više bolesti – kovid virus, koji je prisutan tokom cele godine, respiratorni sincicijalni virus (RSV) koji se javio krajem oktobra i bio prisutan do kraja godine, zatim od oktobra rhino virus, a prvi grip na teritoriji Srbije u sezoni 2023/24 otkriven je u novembru, a registrovan krajem godine u manjem broju, međutim, od januara ga ima sve više i dominira u odnosu na ostale virusne infekcije“, kazala je Maris.

Naglašava da je tu i veliki kašalj od koga se, prema njenim podacima, i registruje najveći broj obolelih u Beogradu.

„Tokom 2023, odnosno od jula meseca zaključno sa prošlom nedeljom, ukupno na teritoriji glavnog grada je registrovan 631 oboleo od velikog kašlja, a tu je najveći procenat dece uzrasta od 10 do 19 godina, čak 69,2 odsto“, rekla je ona. Dodaje i da je među obolelima najviše potpuno vakcinisanih – 68,3 odsto.

Na pitanje da li je moguće da jedna osoba oboli od više virusa istovremeno, Maris kaže da se neretko dešavalo da dođe do mešanja virusa.

„Svaka infekcija dovodi do pada imuniteta i onda na tako oslabljen imunitet lakše se nadoveže neka druga infekcija. Na primer imali smo veliki kašalj i koronu zajedno sa RSV, a sem tih virusa koje sam spomenula, izoluju se i adenovirus i drugi respiratorni virusi“, rekla je ona.

Svi imaju slične simptome i liče na prehladu

Na pitanje kako se razlikuje virus kod obolelog, Maris napominje da je u početku bolesti jako teško razlikovati o kom se virusu radi, jer svi imaju slične simptome i liče na prehladu.

„Sekrecija iz nosa, povišena temperatura, blagi kašalj, ali to su prvi simptomi koji se javljaju i kod velikog kašlja. Kada je reč o terapiji, kod velikog kašlja antibiotici su lek izbora i obično se veliki kašalj otkrije u drugoj fazi bolesti kada postoje napadi kašlja koji su praćeni zacenjivanjem i na kraju povraćanjem. Tokom noći je izraženiji i jako dugo traje“, kaže Maris. Ako kašalj traje duže od dve nedelje u ovakvoj epidemijskoj situaciji, Maris naglašava da se mora pomisliti na to oboljenje. „Prva faza može trajati do dve nedelje, drugi kada su izraženi simptomi može trajati duže od četiri nedelje, a oporavak je jako dug“, dodala je ona. Od prethodnih sezona odudara upravo veliki kašalj, jer, prema njenim rečima, unazad dvadeset godina u Beogradu nije bilo ovakvo epidemijsko javljanje te bolesti.

Kada je reč o merama prevencije, ona kaže da se u zdravstvenim ustanovama podrazumeva nošenje maske, takođe redovno provetravanje prostora, pranje ruku, boravak na otvorenom prostoru i izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome respiratornih infekcija.

Maris podseća da je i virus korona tokom cele godine prisutan u populaciji, za razliku od ostalih respiratornih infekcija koje se javljaju sezonski. „Tek očekujemo pik tih respiratornih infekcija, jer se one javljaju s jeseni i na zimu. Deca su se vratila u školske klupe u zatvoren prostor i to je rizik za širenje respiratornih infekcija. Kada govorimo o kovidu, za grad Beograd, u prethodnoj nedelji uočava se smanjenje broja novoobolelih u odnosu na nedelju pre toga“, zaključila je ona.

