PROMENLJIVO OBILAČNO I HLADNO U toku noći se može očekivati sneg

Promenljivo oblačno i vetrovito. Ponegde su moguće slabe padavine. Temperatura od 6 do 10, u Beogradu do 8 stepeni. Posle podne kratkotrajni prestanak padavina, a susnežica i sneg ponovo se očekuju uveče i tokom noći, uglavnom u krajevima južno od Save i Dunava. Od ponedeljka temperatura oko nule.

Drugog dana vikenda u većem delu pretežno oblačno, u centralnim i južnim krajevima Srbije mestimično slabe mešovite padavine: kiša i sneg. Na severozapadu zemlje i u Negotinskoj Krajini promenljivo uz sunčane intervale. U Vojvodini i zapadnoj Srbiji duvaće slab i umeren, a u ostatku zemlje i dalje jak severozapadni vetar, koji će uveče oslabiti. Najniža temperatura od -1 do 3, a najviša od 4 do 9 stepeni.

Kod većine hronično obolelih mogu se očekivati tegobe usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savetuje astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti.

U ponedeljak u Vojvodini promenljivo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, još ponegde na planinama uz provejavanje slabog snega. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u toku noći u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 2, a najviša od 3 do 8 stepeni.

Ujutro slab do umeren mraz u utorak, po kotlinama, dolinama i u nižim predelima mestimično magla, koja će se ponegde zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -5 do 0, a najviša od 3 do 8 stepeni.

Slično vreme i u sredu. Ujutro slab i umeren mraz, po kotlinama, dolinama i u nižim predelima mestimično magla, koja će se ponegde zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -7 do -1, a najviša od 3 do 8 stepeni.

(Pančevac/RTS)

STIŽE NAGLA PROMENA VREMENA: RHMZ izdao hitno upozovrenje, spremite se za ono što nas čeka

PONOVO ĆE SE ZABELETI SRBIJA: Evo kakvo vreme nas očekuje do kraja januara