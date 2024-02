I TO JE PANČEVO Kada biramo, umemo da pomešamo stavke

Redosled

Kada biramo, umemo da pomešamo stavke.

One u sopstvenom sistemu vrednosti.

Pa „kupimo” ljudsku „plastiku”, na primer.

Ima veštih prodavaca neprirodnog.

Znaju da prepoznaju tuđu slabost ka neukusu.

Ili im se jednostavno posreći.

Možda im je to i tok misli i poenta svake akcije.

Zato, nije do, nije do njih…



Sličnosti

Lepo zamišljene, a nabacane ideje…

Koliko god bile privlačne, one su samo to.

Nema tu reda, smislenosti.

Naravno da je mnogo lakše tešiti se.

Reći sebi: evo, imam nit.

Taj dobar osećaj ume i da potraje.

Da zavede.

Tras: sličnosti između nabacanog i osmišljenog nema.

U razlikama

Kad se dobro zagledamo u ono što nas privlači.

Pošto izaberemo najlepše reči.

Nakon njihovog dugog odmeravanja.

A pre toga izbora predmeta privlačnosti.

Živog ili mrtvog.

Odmah zatim te reči treba izgovoriti naglas.

Postoji bojazan da će postati pretihe i nevažne.

U ogromnim razlikama između „znam ih” i „osećam ih”.

(Pančevac/S.Trajković)

