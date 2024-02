ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 12. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u ponedeljak, 12. februara, bez struje će biti potrošači u Starčevu, Debeljači i Vršcu.

Starčevo:

11.00 – 12.00 Ulica Ive Andrića

Debeljača:

10.00 – 14.00 B. Kidriča od Đ. Đakovića do P. Šandora, D. Đerđa od B. Kidriča do I. L.Ribara, S. Mihalja od I. L. Ribara do K. Marksa, K. Marksa od S. Mihalja do Ž. Zrenjanina, Lenjinova od B. Kidriča do K. Marksa, P. Šandora od B. Kidriča do Kiš Ferenca.

Vršac:

08.00 – 14.00 Kuštiljski put od Niške do br. 43, Župska od Niške do kraja ulice, Kopaonička, Kolubarska i Mačvanska.

