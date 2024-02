DOM ZDRAVLJA PANČEVO: Organizovana dežurstva tokom praznika

Zbog državnog praznika, Dana državnosti Republike Srbije, dva dana ove nedelje su neradna. Ipak, da bi omogućili svojim pacijentima lekarsku pomoć i u vreme praznika Dom zdravlja je organizovao dežurstva. Prema rečima doktora Marka Stojanovića iz Hitne pomoći i ova služba je tu za pacijente.

– Imamo ambulantu Gornji grad koja je vikendom dežurna, a dežurna je za vreme praznika, radi od 7 do 19 časova. Dežurni su za prehlade, manje povrede, za temperature, za različita stanja hroničnih bolesnika a tamo mogu da se jave i za korekciju terapije. Seoske ambulante su takođe dežurne u vreme praznika i za vikend. Za sve ostalo tu je 194, a mi radimo za pacijente i tokom noći, rekao je dr Marko Stojanović, lekar u Hitnoj pomoći.

Ovih dana pomoć traže uglavnom pacijenti sa povišenim pritiskom, ali je povećan broj i asmatičara koji nepovoljno reaguju na zimsko vreme.

– Mogu da se jave nama, tu su i limiti doza koje mogu i oni sami bez lekarskog pregleda ali uz savet da uzmu. Za nešto što je i nama sumnjivo preko telefona izlazimo na lice mesta i nakon pregleda se odlučujemo za terapiju, rekao je dr Stojanović.

Tokom praznika i u dane vikenda stomatologija Doma zdravlja radi od 8 do 18 sati, odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece od 7 do 19 sati, dok Službe polivalentne patronaže i kućnog lečenja rade od 7 do 12 sati. Laboratorija je otvorena od 7 do 18 sati.

(Pančevac/RTV Pančevo)