REMI U PRIJATELJSKOJ UTAKMICI U Pančevu Železničar igrao nerešeno 1: 1 sa prvoligašem Smederevom

U prijateljskoj utakmici u Pančevu fudbaleri Železničara igrali su nerešeno sa prvoligašem Smederevom 1:1. Strelci su Trifunović i Čižik.

Bio je ovo meč u kojem su šansu dobili igrači sa manjom minutažom kod šefa struke Pančevaca Nenada Mijailovića, ujedno i lepa prilika da se neki i nametnu za predstojeće superligaške utakmice.

Igralo se dva puta po pola sata, a u prvom poluvremenu nije bilo golova. Prvi su do vođstva stigli fudbaleri Smedereva i to preko pozajmljenog igrača Železničara Čižika, da bi Pančevci pred kraj duela stigli do izjednačenja preko Trrifunovića.

U svakom slučaju, trener Nenad Mijailović ima danas jasniju sliku na koga može da računa u predstojećem duelu sa TSC-om na domaćem terenu u subotu od 18.30 časova.

