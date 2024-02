NOVE TRASE KRETANJA ZBOG RADOVA NA ULICAMA Obustavlja se saobraćaj u ulicama Dimitrija Tucovića i kneza Mihaila Obrenovića

Prva faza rekonstrukcije će se izvoditi na delu od ulice Mihajla Pupina do ulice Dragutina Ilkića Birte u Pančevu, od 4. marta do 4. jula. Evo gde će biti privremena stajališta

Obustava saobraćaja u ulicama Dimitrija Tucovića i Kneza

Mihaila Obrenovića tokom rekonstrukcije. Rekonstrukcija ulice Dimitrija Tucovića će se odvijati fazno i uvodi se privremeni režim saobraćaja.

Prva faza rekonstrukcije će se izvoditi na delu od ulice Mihajla Pupina do ulice Dragutina Ilkića Birte u Pančevu, od 4. marta do 4. jula. Na navedenoj deonici za vreme izvođenja radova, biće zabranjen saobraćaj za motorna vozila, koji će biti preusmeren na okolne ulice u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Privremena trasa (izmena trase) kretanja vozila javnog gradskog

prevoza putnika (linije broj 2, 3, 22 i 24), dok se izvode radovi, od ulice Dimitrija Tucovića, ulicama Moše Pijade, Svetog Save, Svetozara Šemića i dalje starom trasom, a u povratku istom trasom.

Uvode se privremena stajališta za vozila javnog gradskog prevoza dok traje privremeni režim saobraćaja i to: (za linije broj 2, 3, 22 i 24) u ulici Moše Pijade u Pančevu, u zoni kućnih brojeva 50 i 55 i u ulici Svetog Save u zoni kućnog broja 78, kao i kod vrtića „Bubamara“.

Rekonstrukcija ulica Kneza Mihaila Obrenovića će se izvoditi u tri faze:

1. faza radova – od ulice Milke Marković do ulice Čumićeve od 4. marta do 4. jula.

2. faza radova – od ulice Milke Marković do ulice Aksentija Maksimovića.

3. faza radova – od ulice Milke Marković do ulice Oslobođenja.

Za vreme izvođenja radova motorni saobraćaj se neće odvijati. Prilaz OŠ „Isidora Sekulić“ će se odvijati iz ulice Milke Marković (ulaz pored Prekršajnog suda).

Prilaz do zdravstvene ustanove u ulici Serdar Janka Vukotića neće biti moguć motornim vozilima.

(Pančevac)

