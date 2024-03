ŠAPIĆ: Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda odlaže se za 2 dana

Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda biće ponovo odložena, a nova će biti zakazana za ponedeljak, 3. mart, rekao je danas predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić.

– Gospodin Fila će odložiti Skupštinu za dva dana, do 3. marta do kada je poslednji rok za konstituisanje, naši odbornici se tamo neće pojaviti, da bi on imao osnov da je odloži – naveo je Šapić.

Šapić je rekao zašto su odlučili da odlože sednicu za još dva dana.

– 19. februara kada smo prvi put odložili Skupštinu, s obzirom na specifičnost momenta, odlučili smo se da podignemo lstvicu legitimiteta i da vidimo da li ćemo uspeti sa Nestorovićem da se dogovorimo, koga smo smatrali jedinim kredibilnim – rekao je Šapić.

Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, koja je 19. februara odložena zbog nedostatka kvoruma, zakazana je za danas, ali je i dalje neizvesno kako će se odvijati i da li će biti postignut dogovor o formiranju gradske vlasti ili će se pribeći novim izborima.

Šapić je najavio da će se obratiti uoči sednice i dati sve informacije, a da će odluka o formiranju vlasti u Beogradu ili održavanju izbora biti doneta do 3. marta kada ističe zakonski rok.

Na dnevnom redu je izbor verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata i potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Beograda, kao i izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Beograda, saopštio je Sekretarijat za informisanje.

Pored toga, na dnevnom redu je i postavljenje sekretara i zamenika sekretara, kao i Predlog rešenja o izboru članova administrativno-mandatne komisije Skupštine grada.

Konstitutivnom sednicom, do izbora predsednika Skupštine, u skladu sa Poslovnikom predsedava najstariji prisutni kandidat za odbornika kojem je dodeljen mandat.

(Pančevac/Novosti)

