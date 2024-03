VUČEVIĆ Za desetak dana izlazimo sa predlogom za mandatara

O novim izborima u Beogradu i tome kako će izgledati novi sastav srpske Vladu za emisiju „Mi danas“, na Tanjug televiziju, govorio je ministar odbrane i predsednik SNS Miloš Vučević.

On je naglasio da će se u narednih deset dana predložiti mandatar, a po određivanju mandatara videće se i sastav nove Vlade koja će biti sinergija politike i struke, što čini izvršnu vlast.

-Ne verujem u priču o ekspertskoj vladi. Personalna rešenja su uslovljena programom ko može biti deo tima u Nemanjinoj 11. Ne želim da simplifikujem taj proces, ali ako ne postavimo stvari na pravo mesto neće biti ni rezultata. Nije ovo pitanje nečijeg ličnog interesa. Interesuje nas ko može da čini kompaktan tim. Vlada će ima ministre koji su bili u vladi i one koji nisu. Ko je čvrsto patriotski nastrojen, to je pritoritet. Ko ne vodi računa o svojoj državi, već da se dopadne nekome spolja, to je vrlo loše za građane Srbije. Ana Brnabić je bila sjajan premijer u tri mandata. Neki novi ljudi će dobiti priliku u vladi. Govorim o kombinaciji politike i struke, to ne može jedno bez drugog. Nije dovoljno da ste stručnjak. To su dve grane jednog stabla. Odgovornost je one stranke koja je dobila najveće poverenje da uključi stručnjake- rekao je Vučević i dodao da je početkom maja krajnji rok za izbor nove vlade.

Očekuju nas dinamični mart i april

-Mi smo spremni da se veoma brzo nastavi rad sednice Narodne skupštine. Kada dobijemo mandat, koji je tražila naša lista, idemo u predstavljanje programa vlade. Očekuje nas dinamični mart i april i prednost je kada imate nekoliko solucija s kojima možete da ponudite odgovore na izazove.

Želim da živim u uređenom sistemu, gde znam ko mi je predsednik ili gradonačelnik

Vučević je naveo da kada se vodi država ili određeni resor nikada ne može da se kaže da je sve urađeno, već uvek postoje novi izazovi. Naglašava da za godinu i po dana nije mogao da uradi sve sa svojim timom, ali smatra da su neke važne teme otvorili.

Novu vladu očekuje i pitanje vojnog roka, a generalštab i Ministarstvo odbrane uveliko radi na tome, saopštio je ministar i dodao da će do 1. maja u kabinet predsednika stići nekoliko opcija koje se predlažu.

-Onaj ko bude vodio resor odbrane imaće mnogo zadataka i obaveza, ali i izazova. Ne znam šta može da bude toliko uzvišenije od tog posla. Da li ću ja raditi to ili nešto drugo, to je sve stvar dogovora u stranci. Život je sam po sebi izazov. Želim da živim u uređenom sistemu, a živeti u dosadi nije nešto što je poželjno. Želim da znam ko mi je predsednik države, ko mi je gradonačelnik, mene to interesuje. Ne želim da živim u sistemu sebičluka. Mislite da se u Danskoj ne pita politika? Pa, pita se o svemu. U uređenijim državama se politika više pita. Politika se pita i oko cene grejanja, da li imate vizni ili bezvizni režim. Ne mislim da treba biti opterećen politikom, sve je stvar izbora.

Ne očekujem velika iznenađenja, očekujem pobedu naše liste

Na pitanje o ponavljanju izbora u prestonici, predsednik SNS odgovara da nisu hteli da bude promila sumnje da li imaju većinu u Skupštini grada Beograda te da to za njih nije pitanje legaliteta.

-Imali smo nesporan legalitet i legitimitet, ali nismo hteli da ulazimo u raspravu. Stav naše stranke, a i predsednik se složio, je bio da je Branislav Nestorović bio najprepoznatljiviji s te političke opcije, donosi jedan teret po pitanju legitimiteta takve vlasti. To je stvar politike. Imali smo većinu, ali je osporen legitimitet. Mi ne želimo da vodimo tako Beograd četiri godine. U međuvremenu, desio se momenat da je grupa oko Nestorovića dovoljno dezintegrisana i tamo postoji disfunkcionalnost. Više ne znate ko koga tu predstavlja. Grad Beograd trpi zbog ovoga, produžava se situacija na naredna dva, tri meseca. Ne može da se radi u tom kapacitetu u kojem bi trebalo. Grad funkcioniše u smislu elementarnih stvari, ali nije u punom zamahu i to je pitanje odgovornosti svih onih koji neće da se konstituišu organi Grada Beograda. Optimista sam, iako ne mislim da je to lako. Mislim da će biti politička rovovska bitka između dva bloka. A onda ćemo videti kako će građani Beograda glasati. Mi ako izgubimo mi ćemo priznati, ako pobedimo ne mogu da očekujem da će nam čestitati. Ne očekujem velika iznenađenja, očekujem pobedu naše liste. Grad Beograd ne može da se posmatra kao jedinica lokalne samouprave. S toga će biti prisutne i nadlokalne teme, ali i lokalnih tema. Videćete jednu neprirodnu koaliciju, a oni misle da se prirodna, svi protiv Vučića i SNS. Zamislite čorbu kada se svi oni zajedno pomešaju, kakva to može biti politika. Zamislite kakva je to jedinstveno nejedinstvena politika. Sad oni treba da naprave skup koji je alternativa Vučiću i SNS, bez jasnog odgovora šta će biti njihova politika. Kod nas znate šta je politika, mi imamo vrlo jasnu odrednicu šta kandidujemo i koga kandidujemo. Kao što se ne odričemo Aleksandra Vučića, državnika. Što oni ne kažu da je Dragan Đilas kao njihov šef? Nama ne smeta da ga stave kao svog nosioca. To je strah i strani faktor, jer neki centri moći ne žele da je Srbija jaka.

Naš državni interes je očuvanje Srba na KiM i razvijanje Srbije

Srbija se svaki dan bori protiv pritisaka, reči su Vučevića, koji dodaje da nas ne čekaju laki dani oko Kosova i Metohije.

-Naš državni interes je da se sačuvaju Srbi na KiM, da se Srbija razvija, ali da Srbija ne izgubi status slobodne suverene države. Nije lako sve izbalansirati i to je ono što razlikuje državnika i politikanta. Ono što radi Vučić i Vlada ostvaruje dobre rezultate za našu državu. Mi imamo otvorenu ranu kao što je KiM. Ne da nam DNK, slobodarski duh, da uđemo u taj šinjel, već mudrost i pamet. Kada se govori o srpskom narodu, dolazi do prefiksa kosovski Srbi, bosanski Srbi. Ne postoje bosanski Srbi, već Srbi u Bosni. Republika Srpska smeta jer je odraz borbe srpskog naroda, koja je garant opstanka srpskog naroda na prostoru BiH. Ukidanjem RS ili zahtevima za ukidanje vi poručujete Srbima da nisu ravnopravni i jednaki. Političko Sarajevo jako greši po pitanju odnosa sa Republikom Srpskom. Ko je to Bošnjacima bliži od Srba? Ko nama može da bude bliži? Nikog ne želim da omalovažavam. Valjda je normalno da jedne druge podupiremo. Neće velike sile nekoga ko razmišlja svojom glavom. Kao što nas ubeđuju da treba da se odreknemo KiM, a to radi i deo politike u Srbiji, da će kada to uradimo brzo stvari doći na svoje mesto.

