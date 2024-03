NENAD RAKIĆ Podrška socijalno ranjivim grupama prioritet

Proteklu, 2023. godinu obeležio je veliki broj realizovanih aktivnosti u Javnom preduzeću „Gradska stambena agencija” Pančevo, koje se po planu nastavljaju i u ovoj godini. Preduzeće formirano kao pravni sledbenik Fonda za finansiranje izgradnje i raspodelu stanova solidarnosti opštine Pančevo, a radi ostvarivanja lokalne stambene politike, sa svojih dvadeset petoro zaposlenih upravlja javnim, rentalnim, socijalnim stambenim fondom i održava kolektivne stambene zgrade na teritoriji grada Pančeva, a sve u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada.

O tome šta je bilo i šta će biti u fokusu rada „Gradske stambene agencije” razgovarali smo s direktorom tog javnog preduzeća Nenadom Rakićem. On se najpre osvrnuo na prethodnu godinu:

– Kao što smo najavljivali, protekle godine smo završili etažiranje oko 180 gradskih stanova, koje smo pripremili i predali Gradu Pančevu za upis gradske imovine u Službu katastra, što zaokružuje priču o evidentiranju imovine sa okvirno 400 stambenih jedinica kojom upravljamo za ime i račun Grada Pančeva. U prošloj godini na osnovu okvirnog sporazuma koji smo zaključili na dve godine, po okončanoj javnoj nabavci, za građevinsko-zanatske i investicione radove na objektima u javnoj svojini grada Pančeva započeli smo aktivnosti na uređenju gradske imovine.

Dodao je da je po zaključenim ugovorima kompletno rekonstruisan gradski stan u Ulici Milivoja Blaznavca 7/7, a da su delimično rekonstruisana dva stana u Ulici Maksima Gorkog 97 – stanovi s brojevima 6 i 8. Rakić je nastavio:

– Adaptiran je objekat u javnoj svojini Grada Pančeva, odnosno poslovni prostor za potrebe Savremene galerije grada Pančeva, na adresi Ulica Miloša Crnjanskog 4, i izvršeni su radovi na održavanju vodovoda za objekat u javnoj svojini grada Pančeva – izgradnjom hidrantske mreže na Sportsko-rekreativnom centru „Mladost”, na adresi Ulica Novoseljanski put bb. Ukupna vrednost ovih ugovora iznosila je 19,755 miliona dinara, bez PDV-a, što nam je bilo opredeljeno budžetom i rebalansom budžeta Grada Pančeva za 2023.

Svaka nova stambena jedinica važna

Kako navodi direktor JP-a „Gradska stambena agencija”, budžetom za 2024. godinu opredeljeno je oko deset miliona dinara za rekonstrukciju i održavanje gradskih stanova i objekata u javnoj svojini grada; potreba je mnogo više nego što je obezbeđenih sredstava, tako da su u postupku neki od prioriteta koji se tiču podnetih zahteva za građevinsko-zanatske radove na održavanju objekata.

Grad Pančevo je uvek imao sluha za ugrožene i ranjive grupe stanovništva i u skladu s finansijskim mogućnostima opredeljuje sredstva za unapređenje postojećeg i izgradnju novog stambenog fonda za neprofitni zakup, s mogućnošću otkupa.

– Mi ćemo u narednih nekoliko meseci po zaključenim ugovorima sa izabranim izvođačima radova delimično ili potpuno rekonstruisati stanove za koje smo se odlučili u prvom prioritetu i za šta ćemo izdvojiti oko 4,5 miliona dinara, bez PDV-a. Radiće se kompletni molerski radovi u još jednom stanu u zgradi za socijalno stanovanje u Ulici Maksima Gorkog 97, u dva stana u zgradi za socijalno stanovanje u Ulici Veljka Vlahovića 54, kao i kompletna rekonstrukcija stanova u Moravskoj 13 i u Ulici Marina Držića 10 u Pančevu – objasnio je Rakić.

U nastavku razgovora za naš list direktor GSA Nenad Rakić podseća na to da je Grad Pančevo primer dobre prakse kada je u pitanju podrška socijalno ranjivim grupama stanovništva.

– Grad Pančevo je uvek imao sluha za ugrožene i ranjive grupe stanovništva i u skladu s finansijskim mogućnostima opredeljuje sredstva za unapređenje postojećeg i izgradnju novog stambenog fonda za neprofitni zakup, s mogućnošću otkupa, dok se Javno preduzeće „Gradska stambena agencija” uvek trudilo da svojim radom i inicijativama opravda svoje postojanje, naročito u vreme kada i dalje vrtoglavo rastu vrednosti kupovine ili zakupa nekretnina na tržištu – istakao je Rakić.

Nakon završetka stambenih zgrada u Ulici Radivoja Koraća na Strelištu prošle godine su zaključeni ugovori s korisnicima 76 stanova za izbegla i prognana lica s teritorija republika bivše SFRJ, kojima je projektom omogućen zakup i otkup stanova kako bi trajno rešili svoj stambeni status. Rakić dodaje:

– Kako je svaka nova stambena jedinica od velike važnosti za naše sugrađane koji ne mogu samostalno da reše svoje stambeno pitanje, JP „Gradska stambena agencija” kontinuirano prati konkurse i projekte, kako bi nastavila učešće u zbrinjavanju našeg stanovništva. Nadamo se da ćemo i u skorijoj budućnosti biti zaduženi da u ime Grada Pančeva budemo nosioci projekata izgradnje kolektivnih stambenih zgrada pod neprofitnim uslovima.

Disparitet u ceni usluga i troškova

Osim osnovnog zadatka koji se zasniva na zaštiti javnog interesa, a to je omogućavanje prava na stan kao osnovnog ljudskog prava, posebno za one socijalno ugrožene i lako povredive grupe stanovništva koje nisu u stanju da reše svoje stambeno pitanje bez pomoći države i društva, JP „Gradska stambena agencija” već dugi niz godina jednim delom posluje i na tržištu i s približno 400 stambenih zajednica u kolektivnim stambenim zgradama ima zaključene ugovore o tekućem održavanju zajedničkih delova zgrada.

Sa „Gradskom stambenom agencijom” je moguć svaki dogovor u pogledu dinamike radova, odloženog plaćanja za izvršene radove, štednje kroz investicioni dinar ili kroz savetovanja korisnika kako da na najbolji način unaprede svoje stambene zajednice.

Prema Rakićevim rečima, korisnici usluga tekućeg održavanja imaju mogućnost izbora koje usluge će poveriti ovom preduzeću, od građevinsko-zanatskih radova na održavanju zajedničkih delova stambenih zgrada, održavanja i servisiranja liftova i hidrocila, elektroinstalacija, vodovodnih i kanalizacionih instalacija i protivpožarne zaštite, pa sve do održavanja higijene, deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije prostorija u stambenim zgradama.

– Sa „Gradskom stambenom agencijom” je moguć svaki dogovor u pogledu dinamike radova, odloženog plaćanja za izvršene radove, štednje kroz investicioni dinar ili kroz savetovanja korisnika kako da na najbolji način unaprede svoje stambene zajednice – jasan je direktor JP-a „Gradska stambena agencija”.

Njegova ocena je, iako preduzeće posluje na tržištu kada je u pitanju održavanje kolektivnih stambenih zgrada, da su cene u odnosu na ostale gradove do ove godine bile nedovoljne da pokrivaju troškove usluga. Osim toga, i u samom gradu Pančevu cene usluga za redovan servis i tekuće održavanje bile su daleko najniže u odnosu na konkurenciju, koju stambene zajednice koje nemaju zaključene ugovore sa „Gradskom stambenom agencijom” angažuju posredstvom profesionalnih upravnika.

U vezi s tim Rakić nam je rekao i sledeće:

– U protekle dve godine došlo je do ogromnog dispariteta u ceni naših usluga i troškova, pa su gubici koje smo beležili u tom periodu bili neminovni. Od januara 2024. godine dobijena je saglasnost za novi cenovnik naših usluga koje pružamo kolektivnim stambenim zgradama, čime smo usaglasili nazive usluga sa Odlukom o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Pančeva – „Službeni list grada Pančeva” broj 15 od 15. juna 2022. godine. Korigovane cene usluga posle više od osam godina polako daju rezultate. Prilikom formiranja novog cenovnika vodili smo računa o tome da korisnici imaju najmanji mogući trošak naših usluga, a da preduzeće izbegne gubitke u poslovanju.

Direktor JP-a „Gradska stambena agencija” Pančevo zaključuje da koliko je preduzeće bilo realno u tome, govori činjenica da naplata usluga GSA teče uobičajeno, a da se osim pojedinačnih slučajeva ne beleže reklamacije na iznose računa.

