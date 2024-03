OGLASIO SE NOVAK zbog preskakanja MAJAMIJA! Moram da balansiram

Novak Đoković objavio je pre nekoliko dana da će preskočiti turnir u Majamiju, a posle ispadanja od Luke Nardija u trećem kolu Indijan Velsa.

To je automatski značilo da ćemo Noleta sledeći put gledati tek u aprilu u Monte Karlu na šljaci, a Srbin se zbog svoje odluke danas hitno oglasio na društvenim mrežama.

On je objasnio da u ovom delu karijere mora da balansira i donosi važne odluke kako bi bio najspremniji.

Hi Miami!

Unfortunately I won’t be playing the @MiamiOpen this year. At this stage of my career, I’m balancing my private and professional schedule. I’m sorry that I won’t experience some of the best and most passionate fans in the world. I’m looking fw competing in MI in future!

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 16, 2024