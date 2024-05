CILJ BI PORASTAO AKO BIH IZBORILA MESTO NA OI

– Glava igra najveću ulogu u svemu ovome, zato je psihologija veoma bitna. Radila sam jedno vreme sa našim slavnim odbojkašem Andrijom Gerićem i iskustvo je značajno. Mislim kada se dođe na jedan nivo da je preko potrebna, naročito za individualne, ne znam kako je u kolektivno sportu. I njima je teško, ali mislim da je u pojedinačnom sportu to intenzivnije.

Rad za moju dušu

Anja smatra da ljudi moraju da uživaju u sportu, da nisu opterećeni rezultatom.

– Dešavalo se da me pojede to što želim nešto previše i onda se izgubiš i samo budeš nesrećan i budeš zavisan od toga kako si uradio trening. Mislim da to nije zdrav odnos prema sportu. Trudim se da svaki trening bude za moju dušu, to mi jedino daje rezultate – kaže Crevarova.

Ove godine spojili su se Prvi maj i Uskrs.

– Praznik rada prolazi onako kako se i zove – radno. Vežbamo, plivamo. A za Uskrs se nadam da ću imati dva dana slobodno, kod kuće. Meni je Uskrs najlepše doba godine, provedemo sa porodicom, u miru i spokoju – kaže Anja.

Kraul mora na doradu

Nekad ste plivali šest, sedam disciplina, sada tri?

– Slabo skačem na našim takmičenjima, mislim da ću ubuduće učestvovati samo na državnom prvenstvu. Ranije sam imala dobar kraul, sada tu nešto ne štima, tehnički se nešto pokvarilo, a niko nije obraćao pažnju. Sada se trudimo da u ovih pet, šest, sedam nedelja još to doradimo i nadam se da će to „leći“.

(Pančevac/Novosti)

