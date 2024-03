PREDSEDNIK VUČIĆ U BRISELU

Prvi samit o nuklearnoj energiji, koji organizuju Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Belgija, održava se danas u Briselu, a učestvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik se obratio svim učesnicima samita i tom prilikom istakao je da je Srbija spremna da uči i ulaže u projekte o nuklearnoj energiji, ali i da joj za iste treba podrška.

– Prvi, barem u mojoj zemlji nemamo potrebno znanje o korišćenju nuklearne energije i ne znamo kako da nabavimo to znanje i te ljude. Drugo kako ćemo finansirati te projekte i mogu vam reći da smo mi zainteresovani da dobijemo 4 mala modularna rekatora koja će zameni 250 megavata. Ne znam kako ćemo to finansirati pošto je to 7,5 milijardi evra. U svakom slučaju bićemo spremni da učestvujemo, ali moramo dobiti neku vrstu podrške od vodećih država iz EU. I pod tri, uvek će nam biti potrebno da promenimo stav naših ljudi. To nije jednostavno, ali spremni smo da to uradimo, da to ne znači da ćemo morati da se samo prilagodimo nego i da se promenimo. Da promenimo naš zakonodavni okvir i uradićemo to. I ako ćemo imati kontinuitet užasnih bezbednosnih situacija što znači i podrazumeva različite tipove rata u svetu, moje pitanje je ko će ovo finansirati, kako ćemo obezbediti veće stope rasta i kako ćemo proizvoditi više vojne opreme nego što smo to pre radili – kaže predsednik.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)



Izjava predsednika Vučića pre početka samita

Predsednik Vučić obratio se medijima pre samog početka samita.

– Važno je da razumemo u kolikom smo zaostatku i kakve smo pogrešne odluke donosili pre 30,40 godina. Značaj koji se pridaje ovom samitu, nama ukazuje koliko će nam struja nedostajati u budućnosti. Bez nuklearne energije nećemo biti u stanju da preživimo.

Dolazak veštačke inteligencije i električnih automobila, naša sve veća lenjost po pitanju iskopavanja uglja, neophodnost da se odričemo fosilnih goriva, nuklearna energija, zelena energija i sve drugo nas stavlja u poziciju da ćemo morati da menjamo naše zakonske norme, ali i naše navike i da ćemo morati da dovodimo naše ljude iz inostranstva jer nemamo dovoljan broj stručnih ljudi i da ćemo morati da obezbedimo značajna finansijska sredstva da bismo sve to mogli da napravimo. Biće zanimljivo – izjavio je predsednik.

Prvi put na takvom samitu okupiće se delegacije iz 30 zemalja, predstavnici industrije, šefovi istraživačkih centara, stručnjaci, kao i predstavnici civilnog društva.

Svetski lideri će se okupiti u Briselu kako bi istakli ulogu nuklearne energije u smanjenju upotrebe fosilnih goriva, jačanju energetske sigurnosti i podsticanju ekonomskog razvoja.

Predsednik Vučić je ranije izjavio da će u okviru samita biti održani značajni sastanci.

– Imamo taj samit za nuklearnu energiju, biće mnogo evropskih i svetskih lidera, svi evropski zvaničnici, tako da će to biti prilika za dodatne značajne sastanke za sve nas – rekao je predsednik Vučić.

Samitom će kopredsedavati generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grosi i predsednik Vlade Kraljevine Belgije Aleksandar de Kro.

– Samit o nuklearnoj energiji biće prilika za sve lidere koji učestvuju da podele svoje stavove o ulozi koju nuklearna tehnologija mora da igra i koju će igrati u narednim godinama, u ispunjavanju ciljeva dekarbonizacije koje smo zajednički postavili – rekao je uoči samita premijer Belgije Aleksandar de Kro.

Očekuje se da se na kraju samita usvoji i Deklaracija o nuklearnoj energiji, a predviđeno je i da se održe i četiri panel-diskusije na kojima će se razgovarati kako inovacije dodatno povećavaju konkurentnost, upotrebljivost i održivost nuklearne energije, o uspostavljanju ravnopravnih uslova za finansiranje nuklearne energije, kao i o napretku u nuklearnoj tehnologiji za proizvodnju energije.

(Pančevac/Novosti)

