UZBUDLJIVA PROLEĆNA SEZONA Veslače Tamiša očekuju kvalifikacije za OI i škola veslanja u aprilu

Uzbudljiva prolećna sezona očekuje veslače pančevačkog „Tamiša“ pred kojima su zanimljive trke, ali i kvalifikaciona takmičenja za Olimpijske igre. Pored tih aktivnosti, u planu je još jedna škola veslanja koja će se realizovati tokom aprila meseca.

Veslački klub „Tamiš“ intenzivno se priprema za nadolazeću prolećnu sezonu, a posvećenost i entuzijazam njegovih članova već su na visokom nivou. Prema rečima trenera Ognjena Matijevića, uzbudljivi trenuci očekuju ih već ovog vikenda na Adi Ciganliji gde će se veslači takmičiti u jednoj od prvih trka sezone.

-“Prva trka koja nas očekuje ove godine je sada u subotu, 30. marta. Na nju će izaći momci i devojke koji su već veslali prošle sezone. Nema pritiska, pre svega da se malo podsetimo kako ide trkanje, i da se klinci malo oraspolože od treninga unutra.”

Kada je reč o ozbiljnijim trkama, pred veslačima je izborna regata za reprezentaciju Kroacija Open koja će se održati petog i šestog aprila u Zagrebu. Jedan od veslača VK „Tamiš“ nadmetaće se na ovoj regati u juniorskoj kategoriji, dok će se drugi veslač nadmetati u seniorskoj kategoriji, i na pravo takmičenja na kvalifikacionoj regati za Olimpijske igre.

-“Što se tiče naših veslača koji će učestvovati u ovoj trci, biće Marko Jančikin koji će se boriti za mesto u reprezentaciji za juniorsku kategoriju, a pored toga ćemo imati i Miloša Boškova u seniorskoj kategoriji koji će se boriti za reprezentaciju i za pravo takmičenja na kvalifikacionoj regati za Olimpijske igre. To je velika stvar za naš klub, ako dođe do toga da ode na Olimpijske igre to bi bio prvi veslač iz “Tamiša” koji je otišao na to takmičenje”, rekao je Matijević.

Veslački klub je prošle godine uspešno sproveo školu veslanja, pružajući kvalitetnu obuku mladim veslačima. I ove godine u planu je nastavak škole veslanja, počev od aprila, s ciljem promocije ovog sporta u lokalnoj zajednici.

-“Poslednja škola veslanja koju smo održali u oktobru nam se pokazala izuzetno dobro, tokom te akcije obišli smo pet škola, četiri škole u Pančevu i jednu školu u Omoljici. Na veslanje je došlo preko 30 veslačica i veslača. “Neki plan je bio da početkom aprila počnemo sa školom veslanja, videćemo kako će nas vreme poslužiti, počećemo neku obuku pokazivanja veslanja po školama, pa ćemo posle toga videti kako će sve to ići na vodi” rekao je trener trenera Ognjen Matijević.

Veslački klub „Tamiš“ je 5. novembra 2022. godine obeležio 100 godina svog rada i postojanja, a od svog osnivanja nalazi se na istom mestu – klupskoj kući na obali Tamiša.

