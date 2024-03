UŽIVO PREDSEDNIK OBILAZI RADOVE NA PRUZI NIŠ – DIMITROVGRAD Vučić: Iz centra Beograda do centra Niša za 2 sata i 10 minuta

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na rekonstrukciji i modernizaciji pruge od Niša do Dimitrovgrada, na deonici Pirot – Sukovo.

Predsednik obilazi radove

Predsednik Vučić stigao je na mesto izvođenja radova. On je istakao da će vrednsot ukupnog posla iznositi 430 miliona evra.

– Stvari se kreću konačno. Ja sam uvek nezadovoljan, ali možete misliti kada iz centra Beograda do centra Niša stignete za 2 sata i 10 minuta – kazao je Vučić i dodao da je od strateškog značaja deonica Beograd – Niš i Niš – Dimitrovgrad.

– Ono što nam nedostaje i što je veoma važno, biće nam potrebno mnogo logističkih centara – rekao je predsednik.

– Nadam se da će do kraja 2027. radovi biti završeni – izjavio je Vučić.

– Niko ništa nije uradio 50 godina, a sad problem što će neko kasniti mesec dana. Pokažite mi jednu zemlju u kojoj se ovoliko radi. Mora da se uradi kvalitetno i dobro, ovo je za nas od velikog značaja. Mi smo sada naviknuti na velike rezultate, ljudi znaju da će to biti urađeno. To je neverovatnog značaja za istok Srbije, od Pirota do Beograda stizaće se za tri sata.

– Mnogo nam je važno da dobijemo zelene koridore. Za naš strašno važne stvari, ako mogu da budem iskren važnije od ogromnog novca koji nam daju iz Brisela. Ovo je negde moja želja, da bude završeno pre kraja mog mandata.

– Ja sam govorio o nekim teškim vremenima koja su pred Srbijom, o tome sam govorio sa Žizofreom, sa predstavncima Kvinte i o tome ću govoriti narednih dana – dodaje predsednik.

Deonica duga 86 kilometara – vrednost radova 170 miliona evra

Radovi na rekonstrukciji međunarodne pruge od Niša do Dimitrovgrada počeli su krajem prošle godine, podizanjem starih šina kod pirotskog sela Staničenje.

Reč je o deonici u dužini od 86 kilometara, a rok za završetak radova je 1.276 dana.

Izvođač radova je kompanija Trejs, a vrednost radova je oko 170 miliona evra.

U pitanju je jedina deonica na trasi evropskog železničkog Koridora 10 koja nije elektrificirana.

Ova pruga izgrađena je 1886. godine. Nije rekonstruisana decenijama pa su vozovi na pojedinim deonicama išli brzinama do 30 kilometara na sat.

