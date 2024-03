JKP HIGIJENA PANČEVO: 1. aprila počinje akcija odnošenja kabastog otpada RASPORED

PANČEVO – Javno komunalno preduzeće Higijena Pančevo, radne jedinice Čistači i Iznošenje otpada, od 1. do 30. aprila, svakog dana od 7 do 15 sati, organizuju akciju sakupljanja i odnošenja kabastog otpada: starog nameštaja, ambalaže, baštenskog smeća i sveg drugog otpada izuzev građevinskog šuta, po sledećem rasporedu:

1. aprila – ponedeljak:

Mučenička, Teslina, Vuka Karadžića, I. Barajevca, Kosovska, Štrosmajerova, Đure Jakšića, N. Đurkovića, Kej Radoja Dakića, Dositejeva, Milorada Bate Mihailovića, naselja Sodara i Solara, Trg slobode, Vojvode Radomira Putnika, Vojvode Petra Bojovića, Mite Topalovića, Generala Petra Aračića, Trg kralja Petra I, Vojvode Mišića, Njegoševa, Nemanjina, Karađorđeva do Moše Pijade, B. Jovanovića, Svetozara Miletića, Branka Radičevića, Braće Jovanovića 33-a, Z. J. Jovanovića, OŠ „S. Jovanović“, Tehnička škola „23maj“, OŠ ,,J. Jovanović Zmaj“ i Gimnazija „UrošPredić“.

2. aprila – utorak:

Miloša Trebinjca, Cara Dušana, Prvomajska, Cara Lazara, Maksima Gorkog, Žarka Zrenjanina, naselje Zelengora, Nušićeva, Marka Kraljevića, naselja Tip Stanko i Pepeljara, V. Žestića, Petra Preradovića, F. Višnjića, Dr Kasapinovića, 6. oktobra, Ž. Fogaraša, Branka Anovića, Takovska, OŠ ,,Branko Radičević“, ŠOSO „Mara Mandić“ i Elektrotehnička škola “Nikola Tesla“.

3. aprila – sreda:

Bavaništanski put, stara Misa, naselja Strelište i Stari Tamiš i osnovne škole „Miroslav Mika Antić“ i „Borisav Petrov Braca“.

4. aprila – četvrtak:

Naselje Tesla – Oslobođenja, Lava Tolstoja, Milke Marković, Kneza Mihaila Obrenovića, Čumićeva, Josifa Marinkovića, Aksentija Maksimovića, Dr M. Prite, Petra Kočića, Radoja Domanovića, Graničarska, Pere Segedinca, Sterijina, Miloša Obrenovića, Stevana Šupljikca, Železnička stanica „Predgrađe“ i osnovne škole „Isidora Sekulić“ i „Đura Jakšić“.

5. aprila – petak – rad po pozivu građana i obilazak terena pređenog od 1. do 4. aprila.

8. aprila – ponedeljak:

Karađorđeva, od Moše Pijade do Knićaninove, Tanaska Rajića, Knićaninova, Svetozara Šemića, Jovice Bezuljevića, Slavka Bokšana i prostor oko Železničke stanice ,,Aerodrom“, Jabučki put i naselja Karaula i Skrobara.

9. aprila – utorak:

Dimitrija Tucovića, Marka Kulića, Hajduk Veljka, Patrijarha Čarnojevića, Matije Gupca, Ive Kurjačkog, Mihajla Pupina, Jove Maksina, Uroša Predića i OŠ „Vasa Živković“.

10. aprila – sreda:

Naselje Mladost – Kajmakčalanska, Pelisterska, Novoseljanski put do Nadela, naselje Kudeljarski nasip, Poljoprivredna škola ,,Josif Pančić“ i OŠ ,,Sveti Sava“.

11. aprila – četvrtak:

Svetog Save, Ružina, Delfe Ivanić, Kočina, Sinđelićeva, Braće Jugovića, Jug Bogdana, Miloša Obilića, Majke Jugovića, Milana Toplice, I. Kosančića, Moše Pijade, Niška, Skopska, Podgorička, Kraljevačka, Valjevska, I. Milutinovića, Stevice Jovanovića, naselja Kotež I i II i Mašinska škola „Pančevo“.

12. aprila – petak – rad po pozivu građana i obilazak terena pređenog od 8. do 11. aprila.

15. aprila – ponedeljak – Dolovo (I i II rejon).

16. aprila – utorak – Dolovo (III i IV rejon).

17. aprila – sreda:

Naselje Vojlovica – Spoljnostarčevačka, Janošikova, Svetozara Markovića, Šandora Petefija, Bratsva i jedinstva, osnovne škole „Bratstvo – jedinstvo“ i „Borisav Petrov Braca“.

18. aprila – četvrtak:

Naselje Vojlovica, 7. jula, Janka Čmelika, Dobrovoljačka, Grobljanska, Boračka, Poljska i naselje Topola.

19. aprila 2024 – petak – rad po pozivu građana i obilazak terena pređenog od 15. do 18. aprila.

22. aprila – ponedeljak – Starčevo (donji kraj).

23. aprila – utorak – Starčevo (gornji kraj).

24. aprila – sreda – Starčevo (Šumice).

25. aprila – četvrtak – Starčevo (Radničko naselje).

26. aprila – petak – rad po pozivu građana i obilazak terena pređenog od 22. do 25. aprila.

29. aprila – ponedeljak – rad po pozivu građana i obilazak terena pređenog od početka akcije.

30. aprila – utorak – rad po pozivu građana i obilazak terena pređenog od početka akcije.

Obaveštavamo građane da se od 1. do 30. aprila, 7–15 sati, mogu obratiti telefonom radi pitanja/informacija u vezi s akcijom (013/327-000 i 310-203).

(Pančevac)