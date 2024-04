PAŽNJA! Uključen je ŽUTI METEOALARM

U celoj Srbiji uključen je žuti meteoalarm, zbog različitih meteoroloških parametara.

Vikend za nama je protekao u znaku letnjeg vremena.

Temperatura je u subotu i nedelju u mnogim gradovima bila i do 30 stepeni. Nastavlja se letnje vreme i ovog ponedeljka, prvi aprilski dan nam donosi temperautru i do 31 stepen i ovo će biti najtopliji dan u ovoj sedmici. Međutim, uskoro stiže i promena vremena jer se tokom noći se očekuje kiša.

Nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje osobama koje imaju respiratorna i psihička obolјenja, a naročito srčanim bolesnicima. Glavobolјa, razdražlјivost i pogotovo reumatski bolovi su očekivani kao meteoropatske reakcije.

Naš region se trenutno nalazi pod uticajem afričkog anticiklona i veoma tople vazdušne mase. Pored toplote, stižu nam ovih dana i veće koncentracije saharskog peska.

U nastavku dana će biti malo do umereno oblačno, veoma toplo. Padavine očekujemo tek u noći između ponedeljka i utorka. Biće vetrovito, duvaće umeren do pojačan zapadni i jugozapadni vetar. Pred nama je još jedan dan sa letnjim temperaturama, maksimalna će biti od 28 do 31 stepen.

Već sutra pad temperatura za oko 10 stepeni, vraćamo se u okvire višegodišnjeg proseka.

U narednoj noći nam stiže talas vlažnog i hladnog vazduha sa severozapada. Kiša će sutra biti lokalnog karaktera, a u mnogim mestima će izostati. Temperatura će biti od 15 na severu, do 23 na jugu.

Od srede pa do kraja nedelje ponovo sunčano i suvo, a temperatura oko 20 stepeni.

ŠESTI STARČEVAČKI DANI KNJIGE posvećeni Dragoslavu Miahiloviću: Stižu Ršum, Tišma i Sergej