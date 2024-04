TRKA TEK SADA POČINjE! Dizelka u prvom kolu plej-auta sa IMT-om

Spuštena je zavesa na regularan deo superligaške sezone 2023/2024. Posle trideset odigranih utakmica najbolje ekipe u Srbiji dele se u dve grupe: prvih osam nastavlja takmičenje u plej-ofu, a one iz donje polovine tabele nadmetaće se u plej-autu.

Baš kao što će se voditi velike bitke za titulu šampiona naše zemlje i mesta koje vode na neka od evropskih takmičenja, tako će „goreti” i u utakmicama u kojima će se odlučivati o opstanku u ligi...

RASPORED U BORBI ZA OPSTANAK Takmičenje u plej-autu počinje 20. aprila, a poslednje, sedmo kolo je planirano za 26. maj. Baraž utakmice treba da budu na programu 29. maja i 2. juna.

Evo i rasporeda „dizelke” s Tamiša u plej-autu:

• Beograd: IMT–Železničar, 20. aprila;

• Pančevo: Železničar – Radnički (N), 28. aprila;

• Subotica: Spartak–Železničar, 1. maja;

• Beograd: Voždovac–Železničar, 8. maja;

• Pančevo: Železničar–Radnik, 12. maja;

• Pančevo: Železničar – Novi Pazar, 18. maja;

• Ivanjica: Javor–Železničar, 26. maja.

Datumi igranja utakmica su podložni promenama.

Sledi sedam paklenih „rundi”, a samo najbolji i najjači će ostati na nogama!

Sportsko Pančevo se odavno izjasnilo – svim srcem je uz svoj Železničar i volelo bi da i od jeseni u svom gradu gleda superligaški fudbal.

„Dizelka” s Tamiša nije baš u najpovoljnijoj poziciji, ali nije ni bez šansi da u predstojećih sedam mečeva protiv direktnih konkurenata stigne do svog cilja.

U meču poslednjeg, 30. kola ligaškog dela Superlige „Želja” je prošlog vikenda gostovao u domu šampiona, na stadionu „Rajko Mitić”. Znalo se i pre početka meča da je domaćin apsolutni favorit, ali bar u prvom poluvremenu tim iz Pančeva je vrlo dobro parirao „crveno-belima” i pokazao da za njega ima mesta u društvu najboljih. U nastavku meča iznenađenje je ipak izostalo: Crvena zvezda – Železničar 3:0 (1:0).

Zvezda je stigla do prednosti u 45. minutu. Posle duela Endiaje i Obradović su ostali da leže u šesnaestercu Železničara, igrači Zvezde nisu izbacili loptu u aut, nastavili su akciju, Bukari je centrirao, a Ivanić je glavom prosledio loptu u mrežu.

Bila je to poslednja akcija u prvom poluvremenu, a posle odmora šampion je zaigrao jače i postigao još dva gola. „Crveno-beli” su duplirali prednost u 72. minutu. Aleksandar Katai je dobro centrirao, a Endiaje je glavom savladao golmana Železničara Mijatovića. Konačan rezultat je postavio Piter Olanjinka u 87. minutu.

Železničar je tako ligaški deo sezone završio na petnaestom mestu, sa 26 bodova, pa takmičenje nastavlja u plej-autu.

Tim iz Pančeva je utakmicu na popularnoj „Marakani” započeo u sastavu: Milan Mijatović, Ndiaje Maisa, Stefan Obradović, Bojan Balaž, Vojislav Stanković, Stefan Hajdin, Aleksandar Đorđević, Branislav Knežević, Aleksandar Kovačević, Lazar Romanić i Evgenij Pavlov. U nastavku meča priliku su dobili i: Dario Grgić, Augusto Maks, Strahinja Jovanović, Veljko Trifunović i Marko Gajić.

– Generalno sam zadovoljan kako smo igrali protiv najboljeg tima u Srbiji. U prvom delu utakmice smo imali nekoliko prilika, morali smo bolje da reagujemo u završnici. Dobro smo koristili prostor, bili smo disciplinovani i odlično kontrolisali loptu, na čemu uvek insistiram. Možda nas je presekao gol primljen uoči odlaska na odmor, pali smo u drugom poluvremenu, ali ipak sam zadovoljan, jer smo do tada bili ravnopravan rival najjačem timu u državi. Čeka nas žestoka borba za opstanak. U svakom meču u plej-autu ići ćemo na pobedu, jer samo tako možemo da se nadamo ispunjenju cilja. Optimista sam, imamo kvalitet da izborimo opstanak – rekao je šef stručnog štaba Železničara Siniša Dobrašinović.

Nadmetanje u plej-autu počinje već predstojećeg vikenda. U prvom kolu „dizelka” putuje u glavni grad, gde će ukrstiti koplja sa IMT-om.

(Pančevac. A. Živković)

