VUČIĆ POVODOM INCIDENTA U PANČEVU: Kaznićemo napadače na hrvatske novinare! PROTESTNA NOTA HRVATSKE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, na otvaranju Sajma privrede u Mostaru, da je danas razgovarao sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i poručio da će napadači na hrvatske novinare u Pančevu biti kažnjeni.

On je rekao da ako je istina da su napadnuti neki hrvatski novinari na teritoriji Srbije, u Pančevu, pošto nije imao te informacije, već je to sada saznao, biti procesuirani.

– Najpre, ne samo da to osuđujem, već će naši nadležni organi uraditi sve da procesuiraju one koji su tako nešto učinili – to je nedopustivo, to je nedozvoljivo i tako nešto nigde kod nas ne sme da se događa, nigde u regionu – istakao je Vučić.

Nakon napada na četvoricu hrvatskih državljana u blizini lokala u Pančevu, u utorak ujutru reagovalo je i Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske koje je poslalo protestnu notu Srbiji. Zbog masovne tuče u centru Pančeva hrvatsko ministarstvo oglasilo saopštenjem.

– Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova RH uputilo je protestnu notu Republici Srbiji povodom ničim izazvanog teškog fizičkog napada, koji se dogodio 13. aprila 2024. u Pančevu, na četvoro hrvatskih državljana, kao i na dvoje srpskih državljana koji su stali u njihovu obranu.

MVEP izražava najoštriju osudu ovog čina, koji je prema dostupnim informacijama očito nacionalno i etnički motivisan.

MVEP očekuje hitnu i jasnu javnu osudu tog napada od strane zvaničnika Republike Srbije, traži žurnu dostavu svih relevantnih informacija vezanih za delovanje policijskih i pravosudnih tela Republike Srbije u ovom konkretnom slučaju, te očekuje primereno kažnjavanje počinilaca“, navodi se u saopštenju.

Podsetimo, četvorica mladića osumnjičena su za napad koji se dogodio u subotu rano ujutru. Sumnjiče se da su po nacionalnoj osnovi vređali muškarce iz Zagreba.

Saslušani su u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Kako se navodi u saopštenju, oni su rukama, nogama i remenima udarali oštećene N. K. i K. R., kao i B. L. (38) iz Pančeva i M. C. (39) iz Niša, dvojicu državljana Republike Srbije, usled kojih su oštećeni zadobili lake telesne povrede u području glave i tela.

Viši sud u Pančevu je odredio pritvor osumnjičenom Ž. M. u trajanju do 30 dana zbog postojanja sumnje da bi u kratkom roku mogao da ponovi ovo krivično delo.

(Pančevac)

