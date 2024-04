Pančevački naprednjaci prvi predali listu Gradskoj komisiji

Kandidati za odbornike u Skupštini Grada Pančeva i predstavnici Srpske napredne stranke sa koalicionim partnerima, nakon što su juče za svega sat i po sakupili preko 2.000 potpisa podrške, prvi su jutros predali svu neophodnu dokumentaciju Gradskoj izbornoj komisiji za izbornu listu „Aleksandar Vučić – Pančevo sutra“.

Gradska izborna komisija konstatovala je da je predata dokumentacija kompletna i da će posle provere svih izjava birača koji su potpisom podržali ovu listu, a najkasnije u roku od 48 sati, doneti rešenje o ispunjenosti uslova za učešće na lokalnim izborima u Pančevu raspisanim za 2. jun.

Tom prilikom, okupljenima se obratio aktuelni gradonačelnik Pančeva i jedan od poverenika Gradskog odbora Srpske napredne stranke Pančevo Aleksandar Stevanović.

„Potpisi podrške govore da je Srpska napredna stranka u prethodnom periodu radila zaista dobar i ozbiljan posao u Pančevu i da su ljudi koji žive na teritoriji Grada Pančeva zadovoljni. Mi ne stajemo sa radom. Sprovodimo ozbiljne i velike kapitalne projekte. Želeo bih da pomenem neke od projekata koji nas čekaju u narednom periodu. To su, pre svega, izgradnja kanalizacione mreže u svim naseljenim mestima u Pančevu. Ovo je nešto što svi naši sugrađani i sugrađanke koji žive na teritoriji Grada Pančeva od nas traže i to ćemo sigurno uraditi u naredne četiri godine. Ono što je posebno važno da se pomene jeste jedna od velikih kapitalnih, državnih, investicija koja će se realizovati na teritoriji Grada Pančeva, sektor C obilaznice oko Beograda, ispunjenje višedecenijskog sna Pančevki i Pančevaca da Pančevo ima direktan izlaz na auto-put. Projektno-tehnička dokumentacija se završava, radovi će krenuti u najkraćem mogućem roku i san će postati java i to je nešto što je fenomenalno za Grad Pančevo“, rekao je Stevanović.

On je naglasio da to nije sve, a potom je apostrofirao nastavak realizacije projekata javno-privatnog partnerstva po pitanju izgradnje putne infrastrukture na teritoriji Grada Pančeva, kao i širenje mreže predškolskih ustanova.

„To smo pre četiri godine prvi put prezentovali i realizovali. Obećano – učinjeno. Šest ulica je rekonstruisano potpuno, a oko 106 ulica i preko 150 kilometara asfalta je rehabilitovano u Gradu Pančevu i to je podatak kojim se izuzetno ponosimo. Pre četiri godine smo rekli i to nastavljamo da radimo u kontinuitetu, otvaramo nove vrtiće i u njima nova radna mesta. U planu je izgradnja dva nova vrtića za naše najmlađe sugrađane na teritoriji naselja Strelište i Mladost. Dobićemo 400 novih mesta, u narednih godinu, godinu i po dana, ali moram da podsetim da smo u prethodne četiri godine otvorili blizu 300 novih mesta za naše najmlađe sugrađane“, istakao je Stevanović.

Rekao je i da postoji mnogo drugih projekata koje će tokom kampanje prezentovati i kao i dosadašnje uspešno realizovati, kroz politiku kontinuiteta i uz dobru saradnju sa republičkim i pokrajinskim izvršnim organima.

„Najvažnija poruka jeste da je za nas svaka tačka u gradu podjednako bitna, što smo pokazali i dokazali i tako će biti i u budućnosti. Nadam se da ćemo 2. juna ponovo dobiti poverenje naših sugrađana i pozivam ih sve da izađu i svojim glasom podrže listu „Aleksandar Vučić – Pančevo sutra“. Obećavam da ćemo mi nastaviti u kontinuitetu da radimo sve ono što je od interesa za Pančevke i Pančevce“, naglasio je Stevanović.

(Pančevac)