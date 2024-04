BRNABIĆ: Izbori u Beogradu biće održani 2. juna, u najkasnijem mogućem terminu

Izbori u Beogradu biće održani 2. juna, kada im je zakonski rok, u najkasnijem mogućem terminu i to na eksplicitni zahtev i molbu predsednika Aleksandra Vučića da se na taj način „izađe u susret opoziciji“, rekla je danas predsednica Parlamenta Ana Brnabić.

– Izbori, kao jedna od važnijih tema današnjih konsultacija, nisu sadržali pitanje neuslovnosti, već pitanje datuma, tako da će se održati kada im je zakonski rok, u najkasnijem mogućem terminu, a to je 2. jun i to na eksplicitni zahtev predsednika Republike, koji me je zamolio da izađem u susret, na kraju krajeva opoziciji, da te izbore raspišem i da oni budu u poslednjem mogućem terminu – rekla je Brnabićeva.

Brnabićeva je na konferenciji za medije posle sastanka vlasti i opozicije istakla da je opozicija odustala od svog prvobitnog zahteva da se svi izbori objedine za 2. jun i da taj predlog za njih, kako je rekla, više nije na stolu.

Opozicija sada, dodala je, pominje objedinjavanje izbora za jesen.

To bi, kako je objasnila, dodatno napravilo štetu Beogradu, koji, kako navodi, već dugo funkcioniše pod vođstvom privremenog organa.

– Ne više sada ni na jesen, već ne znamo tačno kog datuma, a imajući u vidu da grad u ovom trenutku funkcioniše pod vođstvom privremenog organa, sa privremenim finanasiranjem, već praktično šest meseci. Kakav bi to signal dalo Beograđanima i pokazalo ozbiljnost ili neozbiljnost da grad ove veličine funkcioniše pod nekim privremenim statusom više od godinu dana, i racionalno objašnjenje za to nismo dobili – rekla je Brnabićeva.

Ona je rekla da ni u jednom momentu nije čula da je opozicija pomenula da će u naredna dva dana dati novu šansu da se dođe do dogovora.

Kaže da je nastala konfuzija u redovima opozicije, da su pojedini predstavnici tražili još malo vremena za konsultacije, a drugi bili izričiti u tome da se beogradski i lokalni izbori objedine na jesen.

