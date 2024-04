MALA MATURA I MATURSKO VEČE

Dok se školska godina za učenike osmog razreda bliži kraju, oni se suočavaju sa različitim dilemama o budućnosti – od izbora garderobe za maturu do pripreme za završni ispit i odabira srednje škole. Tim povodom posetili smo Osnovnu školu „Sveti Sava“ u Pančevu i saznali kroz kakve izazove prolaze naši mali maturanti.

Da je mala matura važan događaj za svakog osmaka svesni su i deca i roditelji. Sa tim saznanjem dolazi pritisak, ali i euforija koju je teško izbeći.

Ivan Veličković, direktor Osnovne škole „Sveti Sava“ u Pančevu, otkriva da među malim maturantima ovih dana vlada veliko uzbuđenje povodom predstojećeg perioda.

Kraj školske godine je kraj jednog dugog nastavnog ciklusa za njih, svakako znači veliku promenu koja predstoji, samim tim i njihovo ponašanje se menja. Primiče se završni ispit, onda prijemni ispit, proslava male mature, tako da su oni veoma uzbuđeni i spremaju se za kraj uz podršku roditelja, nastavnika i svih nas odraslih.

Na nedavno održanom probnom završnom ispitu učenici Savine škole testirali su svoja znanja. Za većinu njih matematika je bila pravi izazov.

Iz matematike tri poslednja pitanja su bila malo teža, jedno bi se moglo pojaviti i na takmičenju. Matematika mi je bila najteža, ta tri pitanja što kaže drugarica, ona su stvarno bila teška, na nivou takmičenja. Probni prijemni je prošao odlično, srpski sam malo lošije uradio ali nije loše. Jas am zadovoljan kako sam uradio probni prijemni, matematiku sam malo lošije uradio,rekli su neki od anketiranih učenika.

Osim priprema za završni ispit, osmaci ovih dana razmišljaju i o maturskoj večeri. Da su devojčice nešto uzbuđenije povodom ovog događaja potvrdile su nam Katarina i Ksenija koje uveliko pripremaju odevne kombinacije za famozni događaj, rekla je Katarina Ostojić, učenica osmog razreda

– Za matursko veče se pripremam, biram haljinu i odeću, sve po redu, a za prijemni ispit idem već na neka takmičenja pa se u hodu pripremam, rekla je Ksenija Mrkela, učenica osmog razreda ,rekla je Ksenija Mrkela, učenica osmog razreda.

– Trenutno mi je malo teže jer mi počinje atletska sezona, prijemni ispit, matursko veče, sav taj stress i razmišljanje. Nekad odsustvujem iz škole zbog takmičenja ali se trudim da sve stignem i upišem dobru školu. Odabrala sam sebi haljinu, štikle i frizuru, sad svog partnera oblačim.

Na listi želja malih maturanata nalaze se najrazličitije škole. Planiram da upišem Eletrotehničku školu, IT smer ili administratorski smer, ili u gimnaziji IT smer. Meni isto prva želja IT smer a druga administrator. Dvoumim se između Pančevačke gimnazije i Matematičke gimnazije u Beogradu, nisam se još odlučila. Ja ću Ekonomsku školu “Paja Marganović”.

Osmaci će završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika polagati 17. juna, matematiku 18. juna, a treći test iz predmeta po izboru 19. juna u periodu od 9 do 11 časova.

