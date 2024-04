POBEDIĆE SRBIJA! Vučić poručio iz Njujorka: Naša borba nikada neće prestati!

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić objavio je novi video snimak iz Njujorka na društvenim mrežama.

– Naša borba nikada neće prestati. Hvala ljudima na ogromnoj podršci i ljubavi koju pokazuju prema našoj Srbiji. Pobediće Srbija! – napisao je u opisu.

U videu koji sledi pogledajte šta je sve poručio posle sednice SB UN.

– Završena je sednica SB. Završili smo i prijem. Imali smo 125 zvanica ovde u UN i srežan sam zbog toga što smos e borili. Hoću da kažem svim ljudima u Srbiji, da sam samo jednu stvar obećao pre polaska u Njujork, a to je da ćemo da se borimo do poslednjeg trenutka bez obzira na sve lične i bilo kakve druge rizike… Osim rizika za našu Srbiju, da ćemo smeti i moći da prihvatimo. Hoću da zahvalim svima koji su radili i spremali sednicu SB, koji su mi pomogli da se suprotstavim nečemu što je izgledalo kao nameštaljka, kao političko pozorište, ali i da se zahvalim svim ljudima u Srbiji, koji su verovali us voju zemlju, verovali u svoje rukovodstvo, i koji znaju da će Srbija na kraju da pobedi. Pred nama je teško vreme, ali bilo da izgubimo formalno, gotovo sam siguran da će to biti uz neveliku razliku i siguran sam da ćemo pokazati svetu kako se štiti nacionalni i državni interesi naše zemlje. Hvala svima za pažnju, hvala svima za ljubav prema Srbiji, ja vam ovde iz hola UN, čekamo sada Emirate, Ruse i ostale posle, hoću samo da kažem da vas mnogo volim i da mi Srbija mnogo nedostaje i vidimo se uskoro – poručio je Vučić.

(Pančevac)

