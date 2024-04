VUČIĆ ČESTITAO DAN VOJSKE SRBIJE: Građani iskonski prepoznaju tu sudbinsku povezanost vojske i naroda

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan Vojske Srbije ministru odbrane Milošu Vučeviću, načelniku Generalštaba Vojske Srbije generalu Milanu Mojsiloviću i svim pripadnicima Vojske Srbije.

– Poduhvat koji je Karađorđe započeo na Sretenje, Miloš je počeo da privodi kraju na Cveti. Ta dva najveća praznika srpske države sećaju nas na dve prve, burne decenije 19. veka. Ista veličanstvena generacija naših predaka uvela je Srbiju u moderno doba i slobodu, naveo je predsednik Vučić u čestitki.

Dodao je da u spomen na Cveti, to jest dan kada je 1815. godine podignut Drugi srpski ustanak, a sećajući se, diveći se i klanjajući se senima ljudi koji su utemeljili obnovljenu srpsku državnost, mi danas sa ponosom i pijetetom prema svim generacijama naših vitezova, proslavljamo najveći vojni praznik – Dan Vojske Srbije.

Predsednik je istakao da je srpska vojska nastala iz ustaničkih četa, iz naroda i da je oduvek ključni faktor državne stabilnosti, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

– Tu leže koreni duboke povezanosti našeg naroda i naše vojske. Vojska Srbije, i u vreme profesionalizacije, istrajno neguje ovu suštinsku, najvažniju i neraskidivu sponu sa svojim narodom. Građani iskonski prepoznaju tu sudbinsku povezanost i cene napore koje vojska čini za opšte dobro, naglasio je predsednik Vučić.

Naveo je da je u proteklom periodu Republika Srbija uložila veliki trud i ogromna sredstva u vrhunsko opremanje Vojske, a da je posebna pažnja usmerena na obrazovne ustanove iz kojih danas izlaze vrhunski školovani i obučeni mladi ljudi spremni na profesionalno obavljanje najsloženijih zadataka i istakao da ta mladost čini budućnost naše Vojske.

Predsednik Vučić je ukazao da Vojska Srbije, kao i uvek do sada, daje svoj doprinos prosperitetu naše države i njenih građana i pruža punu podršku jačanju naše bezbednosti.

Naglasio je da je Vojska garant našeg mira, naše teritorijalne celovitosti i naše vojne neutralnosti.

– Sponu između našeg naroda i njegove vojske najlepše je opisao vojvoda Stepa rečima: ‘Iz naroda sam ponikao. On me je načinio onim što jesam. Moram se pokoriti njegovoj volji i služiti mu do poslednjeg daha!’ Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! – naveo je predsednik Vučić u čestitki povodom Dana Vojske Srbije.

(Pančevac/Novosti)

