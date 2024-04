OD 7. MAJA NOVE CENE CIGARA: Evo koliko će koštati paklica

Od 1. maja važiće novi iznosi akciza usklađeni sa prošlogodišnjom inflacijom od 7,6 odsto, proizvođači, pre svega duvandžije, to uglavnom preliju na teret potrošača. Prema informacijama, već su ukalkulisane nove cene cigareta.

Naime, kako je objavljeno u Službenom glasniku, pojedine cigarete biće skuplje za deset dinara.

Sa prosečnom cenom od oko tri evra po paklici, cigarete u Srbiji su i dalje najjeftinije, iako je učešće akciza u ceni 61 odsto, a sa PDV-om, čak 77 procenata.

Akciza će po paklici do 30 juna biti 97,70 dinara što je značajan skok jer je po važećem akciznom kalendaru, 92,61 dinar. Nakon ovog datuma, njen iznos bi do 31. decembra trebalo da bude 99,41, što je uvećanje za 1,71 dinar po pakli, dok bi od 1. januara 2025. godine država u svoju kasu trebalo da ubaci čak 101,12 dinara. Sve to nagoveštava da je na pomolu novo poskupljenje cigareta od 10 dinara. Treba da se zna da ništa jeftinije neće proći ni oni koji su klasične cigarete zamenili elektronskim, jer i tečnost za njihovo punjenje imaće korekciju i to od 0,72 dinara po milimetr.

(Blic)