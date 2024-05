Samoš: Urađeno nasipanje puteva, nove tezge na pijaci i prostorija za udruženje penzionera

U proteklom periodu su u Samošu sprovedene brojne akcije i radovi, zahvaljujući Mesnoj zajednici Samoš a uz podršku opštine Kovačica.

Uz pomoć sredstava koje je obezbedila opština Kovačica, kao i mnogobrojni sponzori, u Samošu su od početka godine u toku mnogobrojni infrastrukturni radovi. Kako navodi predsednica Saveta Mesne zajednice Samoš, Jelena Trajković, ova godina je počela radno. U ovom naseljenom mestu kovačičke opštine pokrenute su mnoge teme, razgovaralo se o problemima i naravno rešenjima, te se krenulo i sa realizacijom istih. Savet Mesne zajednice Samoš je pomagao svima, koji su se obratili za pomoć, kaže Jelena Trajković.

Fudbalski klub je dobio mašinu za obeležavanje terena i set lopti od opštine, osposobljen će biti traktor za vatrogasni dom, koji će doprineti bržem i efikasnijem gašenju požara, dok ne stignu vatrogasne ekipe a tu će svakog dana biti i dežuran vatrogasac. Uz pomoć konkursa opštine Kovačica i sponzora, lovačkom društvu iz Samoša će biti obnovljena fazanerija, govori predsednica Saveta Mesne zajednice u ovom mestu. U Samoš su stigle i mašine za nasipanje puteva. Za sada će biti urađeno 800 metara a u planu je da se nastave radovi na nasipanju i do kraja godine, jer je važno da vatrogasci ili policija mogu da dođu do svake kuće, ako im zatreba pomoć, kaže Jelena Trajković. Ona je istakla da je Mesna zajednica Samoš uvek tu za sve probleme meštana, od ulične rasvete pa sve do nekih većih problema.

Iako je već urađeno mnogo toga od početka godine, tu radovi i planovi ne prestaju. Kako navodi predsednica Saveta samoške mesne zajednice, otvorena će biti obnovljena prostorija udruženja penzionera a u planu su i razne manifestacije: od Pasuljijade do Šetnje kroz sokak. Sve ove aktivnosti, za dobrobit su žitelja ovog mesta, ističe Trajkovićeva.

