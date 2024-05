PANČEVCI USPEŠNI NA PRVENSTVU SRBIJE

U hali sportskog centra Rakovica u Beogradu, održan je državni šampionat u powerliftingu u kategoriji seniora. Organizator prvenstva bio je powerlifting klub Disciplina iz Beograda uz pokroviteljstvo powerlifting saveza Srbije. Na ovom prvenstvu pravo nastupa pored seniora imali su juniori kao i veterani do 60 godina. Učestvovalo je 105 takmičara dok je iz redova kluba dizača tegova Dinamo uspešan nastup upisalo 17. Zbog prevelikog broja takmičara, satnica nastupa bila je raspoređena u dva dana.

Prvog dana takmičenja nastupale su sve telesne kategorije devojaka kao i kategorije muškaraca do 59, 66, 74, 83 i 93 kilograma dok su takmičari u kategorijama do 105, 120 i preko 120 kg bili na programu drugog dana.

U konkurenciji devojaka za KDT Dinamo nastupale su Jovana Milošev, Jana Živanović, Aleksandra Kurdulija, Istra Nikolić i Jovana Radovanov.

Zlatne medalje i osvojeno prvo mesto pripale su juniorkama Jovani Milošev (kategorija do 52 kg) i seniorki Jovani Radovanov (kategorija 84+ kg). Srebrnu medalju osvojila je juniorka Aleksandra Kurdulija u kategoriji do 69 kg. Istra Nikolić, takođe juniorka,zauzela je treće mesto u kategoriji preko 84 kg. Jana Živanović zauzela je 8.mesto u kateogiji do 63 kg

Vladimir Jović pobedio je u kateogiji seniora dk 59 kg. U kategoriji do 93 kg nastupali su Nemanja Đerić (4.mesto), Luka Živanović (5.mesto) i Nenad Matijašević (6.mesto)

Najuzbudljivija kategoriji, sa najviše takmičara bila je kateogija do 83 kg, u kojoj je nastupalo čak 18 takmičara. Prva tri plasirana takmičara bili su upravo takmičari kdt Dinamo, Ognjen Crnčević, Aleksandar Kačavenda i Sergej Šalić. Danilo Stojić zauzeo je 11.mesto dok je Stefan Bozičković bio 17.

U kategoriji di 105 kg treće mesto zauzeo je Miloš Sekulović dok je 5.mesto pripalo Viktoru Fosu. Darko Zarić osvojio je 3.mesto u kateogriji do 120 kg.

Naredno takmičenje na kojem će kdt Dinamo imati predstavnike održava se 8.juna u Svilajncu, gde će na programu biti prvenstvo Srbije u disiplini benč pres za sve uzrastne kateogrije.

(Pančevac)

